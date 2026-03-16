世界第一？2025年港女性平均預期壽命88.7歲創新高　男性升至次高

近年醫療技術愈來愈先進，人們的壽命有所提升。政府統計處3月號《香港統計月刊》顯示， 2025去年男性出生時平均預期壽命為83.3歲，較2024年上升0.6歲，是自1971年以來的第二高；女性的出生時平均預期壽命為88.7歲，創下自1971年來的新高。本港2024年數字已高於日本及新加坡。



出生時平均預期壽命持續上升，同樣人口老問題也趨明顯。（資料圖片/梁鵬威攝）

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《香港統計月刊》指出，去年底的男性人口為340萬，女性人口則多出約70萬，達410萬，總人口則為750萬，較2024年升超過1萬人。

至於出生數字，去年出生人數為31,714人，當中男性佔16,528人，總數較2024年下降逾5,000人。另外去年婚姻登記數字為42,298，較2024年跌近2,000宗。

香港人口數字。（《香港統計月刊》截圖）

2024年，本港男性的出生時平均預期壽命為82.7歲，女性則為88.2歲。翻查資料，2024年新加坡男性出生時平均預期壽命為81.2歲、女性為85.6歲，兩者均較香港同期數據低。此外，日本男性2024年的出生時平均預期壽命為81.09歲，女性的平均壽命則為87.13歲，同樣低於本港。