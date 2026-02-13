政府統計師涉學校內跟拍女生 控方需時考慮 案押後至3.20再訊
撰文：陳蓉
政府統計師涉在去年7月在銅鑼灣一所學校的開放日，跟蹤及拍攝一名女學生，被控一項遊蕩導致他人擔心罪。案件今（13日）在東區裁判法院再訊，控方有修訂控罪申請，辯方另透露，已去信與控方商討，得悉控方需時考慮，申請將案件押後至3月20日，均獲裁判官屈麗雯批准。被告准以3萬元現金保釋，條件包括不得接觸控方證人及返回案發地點。
被告林永康（59歲，政府統計處統計師）被控1項遊蕩導致他人擔心罪，指他於2025年7月5日，在銅鑼灣的一所學校的公眾地方遊蕩，而他單獨在該處出現，導致X合理地擔心本身的安全或利益。
案件編號：ESCC5/2026
