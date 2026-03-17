中電節能家電更換計劃懶人包｜3類人可獲最高$2700資助　今起申請

節能家電更換計劃2026｜中電社區節能基金｜中電節能家電更換計劃｜節能家電更換計劃第一階段申請｜為支援弱勢社群更換節能家電，長遠節省能源開支，中華電力今年透過「中電社區節能基金」撥款3000萬港元推出「節能家電更換計劃」，資助合資格長者、低收入家庭和殘疾人士將變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機四類耗電量較高的家電，更換為一級能源標籤的型號。



中電指，凡成功申請的合資格家庭，可經度度賞平台購買指定家電產品，最高可獲資助金額為訂單總額的七成或最高2,700元，以較低者為準。計劃今日（3月17日）開始接受第一階段的申請，申請資格及流程一文看清。



中華電力今年透過「中電社區節能基金」撥款3000萬港元推出「節能家電更換計劃」；圖為中電電錶測試中心。（資料圖片/鄭子峰攝）

節能家電更換計劃申請資格是什麼？

1. 年滿65歲或以上的長者類別，並正在領取以下其中一項津貼​：

綜合社會保障援助；或​

長者生活津貼

2. 低收入家庭類別，並正在領取以下其中一項津貼：

在職家庭津貼；或​

綜合社會保障援助；或​

全額學校書簿津貼；或​

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費

3. 殘疾人士類別，並正在領取以下其中一項證明或津貼：

殘疾人士登記證；或​

綜合社會保障援助計劃的交通補助金；或​

公共福利金計劃的傷殘津貼

中電節能家電更換計劃3月17日開始接受第一階段的申請。（CLP 中電 Facebook）

中電節能家電更換計劃2026幾時開始申請？

中電節能家電更換計劃2026第一階段申請資訊

申請日期：2026年3月17日09:00 至3月23日23:59

中電節能家電更換計劃2026首階段名額有幾多？

申請名額：約5,000 個 (先到先得，額滿即止)

中電節能家電更換計劃可供選擇的家電種類包括變頻冷氣機。(資料圖片）

中電節能家電更換計劃可換什麼電器？

可供選擇的家電種類

第一階段：變頻冷氣機、電熱水爐

第二階段：變頻冷氣機、電熱水爐、雪櫃及洗衣機

中電節能家電更換計劃點申請？

申請方式：填妥網上申請表格 https://e.clp.com.hk/4qAaohc

中電節能家電更換計劃2026幾時有結果？

結果通知：將於3月30日至4月9日以電郵方式通知結果

中電節能家電更換計劃2026有什麼限制？

如申請成功，會根據申請次序安排購買，而成功申請人士最多可購買其中兩個種類的家電，而每個種類只可買一件產品。

申請中電節能家電更換計劃要什麼資料？

中電節能家電更換計劃2026申請前準備事項及注意事項

．提供中電編賬號碼 (供電地址必須與送貨地址一致)

提供度度賞登入電郵或其他有效電郵地址 (結果只會以電郵通知)

．如未有度度賞賬戶，請立即啟動或申請。

．相關資格證明文件之電子檔案 (文件必須清晰完整，否則將不會被處理)

．決定購買的家電種類 (最多兩類，不可更改)

．填寫申請表前，必須先詳細閲讀表格內的「注意事項」，並參考「申請表格示範」

中電節能家電更換計劃申請表點填？

中電節能家電更換計劃申請表格示範