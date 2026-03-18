點滴是生命回應邪教指控　會長辭職　辦公室被真佛宗指為香港分堂

慈善越野賽「揹水一戰」於3月初突宣布取消，主辦的慈善機構「點滴是生命」被指和中國公安部認定為「邪教」的「真佛宗」有關，香港公司舊名更曾現「真佛宗」。會長李彩芬疑曾出席「真佛宗」創辦人盧勝彥美國活動，「點滴是生命」周三（3月18日）發聲明，指李彩芬已即時辭任該會一切職務，以釋除公眾疑慮，稱歷年活動無涉及宗教推廣，但聲明無交代和「真佛宗」的關係。

「真佛宗」網站有紀錄稱是該教派的住持成立「點滴是生命」，將其尖沙咀辦公室列為分堂，亦有紀錄顯示「點滴是生命」網頁曾為「真佛宗」籌款。「點滴是生命」稱網頁資料不正確，已向有關組織反映及要求刪除。



2025年3月23日，「點滴是生命」董事李彩芬（左二），出席「揹水一戰」活動。（資料圖片 / 陳順禎攝）

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「點滴是生命」捲「邪教」爭議後逾一周，於3月18日發聲明指，「點滴是生命」自1998年成立以來，一直是依據香港《稅務條例》第88條註冊及運作的法定慈善團體，該會由一群熱心人士創立，宗旨純粹為推動扶貧工作，歷年來絕無涉及任何宗教推廣活動，所籌得款項亦均作慈善⽤途，員⼯、義工及受惠者的宗教背景亦從來不是服務考慮因素。

聲明指，由於多年前播出的電視籌款節目名稱「點滴是生命」深入民心，更為貼切反映本會推動清潔食⽔的使命，故⼀直沿⽤⾄今。

「點滴是生命」稱，對於日前因應突發情況，無奈取消慈善越野賽「揹水一戰」，向所有受影響的參加者、合作團體及企業致歉，惟無說明面對什麼「突發情況」。

「點滴是生命」28年間多次改名，1998年至2010年間曾用華光功德社名稱，更曾在公司名加上「真佛宗」。

翻查資料，「點滴是生命」1998年3月在香港註冊成立的公司時，註冊名稱為「華光功德會（香港）分社有限公司」。公司分別在1998年6月及2006年，改名為「真佛宗香港華光功德會有限公司」（Lotus Light Charity Society (Hong Kong) Limited）及「香港華光功德會有限公司」，曾用商業名稱「華光會LLC」。

香港公司至2010年改名為「點滴是生命有限公司」（LLC S (Hong Kong) Limited)，英文名的LLC為「華光功德會」的縮寫，至2012年才將英文名改為 「A Drop of Life Limited」。

據「真佛宗」的網站，「華光功德會」為「真佛宗」創辦人盧勝彥於1993年發起，總部位於加拿大溫哥華。「點滴是生命」的聲明無說明當初使用「華光功德會」名義的原因，以及與該宗教團體的關係。

2025年3月，「點滴是生命」時任會長李彩芬（右一）出席「揹水一戰」活動。（資料圖片／陳順禎攝）

「點滴是生命」有三名董事，分別是王路明（Wong Lu Ming）、區小麗(Au Siu Lai Irene)及李彩芬（Lee Choi Fun Jackie）。翻查資料，公司1998年以「華光功德會（香港）分社」註冊成立時，區小麗及李彩芬已出任公司董事。

2015年，盧勝彥在美國舉辦活動，提到當時出席活動的包括「香港華光功德會」會長李彩芬，與「點滴是生命」創辦人兼會長同名。

「點滴是生命」聲明稱，為徹底釋除公眾疑慮，並展現進一步提升管治及透明度的決心，李彩芬已即時辭任該會一切職務，未來亦不會擔任該會任何職位，其相關工作暫由管理層分擔，該會並已隨即展開招聘程序，尋找合適的繼任人選。不過，聲明並未解釋李彩芬及另一董事區小麗與「真佛宗」的關係、區小麗的去留。

聲明又指，「點滴是生命」將成立獨立顧問小組，邀請法律、會計及社會服務等專業人士加入，定期就該會運作及項目提供專業意見，並監察項目進度及善款運用，落實人選後將適時公布。

「點滴是生命」於3月17日向公司註冊處提交了公司秘書及董事辭職通知書，惟文件尚未能查閱。

「點滴是生命」的註冊地址位於尖沙咀星光行19樓一個辦公室。（資料圖片／潘耀昇攝）

「真佛宗」美國華盛頓一個分寺網站稱，香港分堂「十方同修會」的地址及電話與「點滴是生命」相同。

「點滴是生命」目前使用的辦公室位於尖沙咀星光行19樓一個單位，與「真佛宗」美國華盛頓一個分寺網站稱，「真佛宗」在香港其中一個分堂「十方同修會」的地址相同，聯絡電話亦一樣。

「點滴是生命」回覆《香港01》指，相關網頁資料並不正確，已向有關組織反映，要求刪除不實資訊。

2026年3月8日，《香港01》到「點滴是生命」位於尖沙咀星光行的辦公室查詢該會與「真佛宗」的關係，職員表示「我哋唔清楚」。（潘耀昇攝）

《香港01》3月8日曾到「點滴是生命」的星光行辦公室，周日有職員辦工，記者查詢公司是否與邪教有關、與「真佛宗」有何關係等，職員開門回應表示「我哋唔清楚」，隨後關門。

「點滴是生命」在星光行19樓一共持有七個單位，估計總市值約5400萬元。記者曾於該樓層視察，多個單位外都無招牌及單位號碼，「水牌」上亦無「點滴是生命」持有的其他單位資料。

翻查紀錄，2019年「點滴是生命」的網站曾有頁面以「常仁上師」名義籌款，但簡介內容卻是介紹「點滴是生命」的工作，並於2020年改為以「十方同修會」名義籌款。網頁歷史紀錄顯示，曾有人對該項目捐款。涉事頁面現時已被刪除。

「點滴是生命」指，一直為參加「揹水一戰」及「揹水行」活動的機構或個人設獨立募捐網頁，以便邀請其親友或業務伙伴支持活動。

「真佛宗」的網站稱，「香港華光功德會」總會長及「十方同修會」住持「常仁上師」成立「點滴是生命」做慈善佈施。（真佛宗全球資訊網）

「真佛宗」的網站指，「常仁上師」是「香港華光功德會」總會長及「十方同修會」住持，網站2025年8月的文章稱，「常仁上師贈送了無數精緻的金身給師尊、彩雷和西雷，也成立了『點滴是生命』做慈善佈施」。

「點滴是生命」指，該網頁所載資料並不正確，已向相關組織反映，並要求刪除。

「點滴是生命」聲明指，一直依據《稅務條例》第88條註冊及運作，多年來已開展七萬個慈善項目，涵蓋柬埔寨、老撾及尼泊爾等國，受惠人數超過500萬，並將年報上載到網站以供公眾查閱，所有善款收入及開支均由會計師事務所進行嚴格審核，並向公司註冊處提交核數報告。

翻查財務報表，「點滴是生命」2023年及2024年分別收入逾1700多萬元，來自月捐、賣物、步行活動等，主要開支為慈善及籌款活動，2024年的累積儲備超過5100萬元。

真佛宗創辦人盧勝彥，自稱「蓮生活佛」。（網上圖片）

盧勝彥是美籍華人，自稱「真佛宗」，根據內地官方資料，總部設在美國西雅圖，「真佛宗」1995年被中國公安部認定為邪教組織，被指標榜為「活佛」、「佛主」，敵視社會主義制度。

雖然團體於內地被定性為邪教，但在1999年，《大公報》及《文匯報》曾報道，「香港華光功德會」的「釋常仁」帶物資到重慶賑災，行動獲重慶市政府開路支援。

「真佛宗」盧勝彥在美國西雅圖和台灣，都曾捲入性侵及斂財醜聞。2000年，盧勝彥在美國華盛頓被一名馬來西亞女信徒控告，指被他以「雙身法」治病為名多次性侵。當地檢察官指證據不足，無提出刑事檢控，法官亦以當地憲法無法介入宗教爭議為由駁回民事訴訟。

2026年3月8日，「點滴是生命」宣布「揹水一戰」活動取消。

《基本法》保障宗教自由，香港法律並無定義「邪教」，香港佛教聯合會曾經表示，法例無權要求佛教教派加入聯會作監管，宗教組織只需根據香港法例登記及註冊便可在港活動。

3月8日，警務處處長周一鳴被問到「點滴是生命」被指與邪教組織「真佛宗」有關，警方有否了解，他表示目前不回應。