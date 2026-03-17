北都大學城｜嶺大校長稱申進駐　心儀洪水橋用地　盼校舍貸款低息

政府計劃發展北都大學教育城，早前消息指預留大概100公頃用地。嶺大校長秦泗釗今日下午出席傳媒茶聚時表示，嶺大屯門校園使用已飽和，「能夠建的都建完」，所以有意申請進駐北都大學城，作為研究生課程及實驗室發展，並屬意洪水橋土地，因現有校舍鄰近該地，希望政府能考慮讓嶺大優先發展。他指，暫時對申請的所需面積未有定案，亦關注該處周邊社區及文化配套如何。



嶺大今日舉行傳媒茶聚，（圖左三）校長秦泗釗稱，大學有意進駐北都。（胡家欣攝）

新一份《財政預算案》提到，預留100億元，以貸款形式支持北都大學城的校舍建設，有說法指政府有意收取利息，被問到收息是否合理、可申請的貸款會否太少、秦泗釗認為，收息尚合理，「銀行借錢都要收息」，但利息如能「低一點就好」。

嶺大副校長（行政）陳志民則認為，100億元貸款額不算多，因始終北都校園「由零開始咁做」，期望政府在資金上可以「畀多啲鼓勵」。嶺大校長特別顧問（公共事務)劉智鵬預料申請會有競爭，「100公頃話大不大話細不細」，目前嶺大校園佔地10多公頃，亦要視乎發展參數，可建樓面面積等。

有報道指，嶺大屯門校園可建樓面面積的地積比限制，由1倍增至4倍，校方正研究不同擴建方案，包括括把露天泳池、體育館等場地拆卸，改建成較高樓層的教研大樓。

陳志民未有回應有關擴建方案，僅稱校方與政府就提高校園地積比的討論已有十多年，「地基可以，規劃未得」，但近年高教界有「騰躍式」發展，學校亦有發展需要，近年已有用地獲放寬地積比，新建樓高七層的「嶺南教育機構樓」就是其中一例，新大樓將於2028年落成。