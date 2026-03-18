殺校｜鮮魚行學校第3度停辦危機　前校長梁紀昌傷感　憂翻生無望

【殺校／小一派位／教育局／派0班】教育局周二（17日）宣布，位於大角咀的鮮魚行學校等一共15間小學，因收生不足下學年不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，面臨殺校，數量之多如核彈級震撼教育界。



鮮魚行學校曾兩度收生不足，但最後成功翻生。正外遊的前校長梁紀昌得悉後，直言感到傷感，他表示早已料到學校會再跌入殺校網，但預期會到2029年才發生，沒想到提早三年出現。他認為時代已經轉變，學校設施落後，找到學校合併的可能性低，形容是「無機會生存」。



位於大角咀的鮮魚行學校，因收生不足下學年不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」。（資料圖片／林振華攝）

位於大角咀的鮮魚行學校，因收生不足下學年不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」。（資料圖片／林振華攝）

未能於2026年度「小一入學統籌辦法」下獲批於 2026/27學年開辦資助小一班 級的公營小學名單。（《香港01》製圖）

鮮魚行學校2004年及2007年跌入殺校網都成功「翻生」

教育局周二向各小學派出2026/27學年「開班信」，當中有15間小學獲派「0班」，包括14間資助小學及一間官立小學，面臨殺校。其中兩度收生不足、最後成功翻生的鮮魚行學校是其中一間，第三度跌入殺校網。

鮮魚行學校在2004年第一次小一收生不足23人，首次面臨殺校。時任校長梁紀昌與學生上街遊行、到街市籌款、最後通過特別視學，而逃過一劫的鮮魚行學校，可以續參加小一派位。不過三年後、2007年3月9日梁校長再接獲教統局通知小一收生不足，再次面臨殺校，辦學團體決定，放棄其他救校方案，靜待三年後光榮結束。

最終梁校長成功救校，在同年5月28日獲准辦私營小一班，2008年再參加小一派位，因收到足夠學生，私營小一班獲得恢復資助，第二度「翻生」。他在2015年退休，交棒予現任校長施志勁。

鮮魚行學校前校長梁紀昌（資料圖片/翁曼琛攝）

梁紀昌：本預料2029年才會收生不足 現在早了3年發生

梁紀昌現時在內地旅遊，他傍晚透過記者訊息，得知學校獲派「0班」，對此感到傷感。他憶述在任時學校已重上軌道，形容退休當時已沒有遺憾。被問及學校繼續發展的可能，他認為時代已轉變，辦學團體亦未必有足夠資金將學校轉型以私校模式營辦，形容學校「無機會生存」。

他表示，學校校舍較落後、設施不如其他學校般充足，早已料到學校會再獲派「0班」，惟他卻「諗住冇咁快」，預料會到2029年才發生，現在早了三年來到，「2029年後學生人數會升返，以為可以避過。」

鮮魚行學校有不少基層學校就讀。（資料圖片）

鮮魚行學校校內情況。（資料圖片）

有57年歷史 本學生小一至小三各只開一班

鮮魚行學校由港九鮮魚行總會興辦，校舍樓高四層，由政府撥地興建，於1969年9月15日正式落成立，校董會負責監督及管理該校，該會一共花費50多萬元興建校舍，當中20萬由鮮魚行仝人捐予，其餘建築費用由教育司署承擔。開校之初，採用上、下午校上課模式，合共開辦24班，其後轉為全日制。

小學概覽顯示，該校本學年開辦九班，小一至小三各一班，小四至小六各兩班，連同校長在內，現有25名教師，當中40%年資超過十年。

2026年15間小一派位收生不足小學

中西區 新會商會學校

東區 筲箕灣官立小學、啓基學校（港島）、基督教香港信義會信愛學校、救世軍韋理夫人紀念學校

離島 中華基督教會長洲堂錦江小學

西貢 景林天主教小學、聖公會將軍澳基德小學

深水埗 五邑工商總會學校、深水埔街坊福利會小學

油尖旺 鮮魚行學校

北區 方樹福堂基金方樹泉小學

沙田 吳氏宗親總會泰伯紀念學校

葵青 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校

屯門 世界龍岡學校劉德容紀念小學

