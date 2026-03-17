小學殺校｜鮮魚行學校第三度收生不足 校長：諮詢持份者再作決定
撰文：倪清江
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教育局今日（17日）向各小學派出2026/27學年「開班信」，當中有15間小學獲派「0班」，包括14間資助小學及1間官立小學，面臨殺校。其中兩度收生不足、最成功翻生的鮮魚行學校是其中一間，第三度跌入殺校網，校長施志勁回覆《香港01》表示，會諮詢辦學團體及各相作持份者，再作決定。
教育局今會見傳媒時證實下學年有14所資助小學及1所官立小學收生不足16人，是首次有多達15間學校於同一年獲派0班。教育局已要求相關學校在下午向家長公布安排，稍後會公布15校名單。
鮮魚行學校時任校長梁紀昌任內，在2004年第一次小一收生不足，面臨殺校。梁校長與學生上街遊行、到街市籌款、最後通過特別視學而逃過一劫的鮮魚行學校。不過三年後、2007年3月9日學校再接獲教統局通知小一收生不足，再次面臨殺校，辦學團體決定，放棄其他救校方案，靜待三年後光榮結束。
最終校長梁紀昌成功救校，在同年5月28日獲准辦私營小一班，2008年再參加小一派位，因收到足夠學生，私營小一班獲得恢復資助，第二度「翻生」。他在2015年退休，交棒予施志勁校長。
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