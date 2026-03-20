高鐵訂票｜清明復活節票期開始　即看出行攻略　港人如何買高鐵票

清明及復活節長假下月3日來了，如用高鐵出行，由於可購買15天內出發的車票，訂票期已開始，計劃乘搭高鐵前往內地旅遊的你，不妨參考以下出行攻略，看看港人如何買高鐵票？及早計劃假期。



打算清明復活節高鐵出行，可購買15天內出發的車票。（資料圖片/梁鵬威攝）

高鐵購票有小貼士嗎？

．可購買15天內出發的車票。

．如需在車站售票機購票，請帶備所有乘客的旅遊證件正本。香港西九龍站售票機只接受電子支付（如感應式信用卡、微信支付及支付寶）。

．6歲以下且不佔座位的小童可免費乘車，在購票時須登記其身份證明文件，每位成人只可登記一位免費乘車的小童。

高鐵車票邊度買？

．使用12306網站或手機App購票最方便，只需以港澳居民來往內地通行證（包括非中國籍）及手機號碼便可註冊帳戶。毋須到站，隨時隨地享受「購、改、退」一站式服務，按此了解更多。

．旅客亦可於指定代理購票。

．如需在車站售票機購票，請帶備所有乘客的旅遊證件正本。香港西九龍站售票機只接受電子支付（如感應式信用卡、微信支付及支付寶）。

高鐵購票指定代理有邊間？

．高鐵車票於香港指定旅行社及車票代理有售，毋須支付手續費，還可享一站式預訂酒店、門票等旅遊產品，策劃行程更輕鬆。

．高鐵車票於香港指定旅行社及車票代理

打算清明復活節高鐵出行，可購買15天內出發的車票。（資料圖片/梁鵬威攝）

坐高鐵有什麼要注意？

．憑購票時使用的證件進行乘車程序。

．最早可於列車開出前120分鐘辦理實名驗證、安檢、通關及登車等手續，過程最快約30-45分鐘完成。乘搭尾班車、於周末、節假日或暑假期間出行、持護照、即場辦理簽證、或使用出入境檢查櫃枱的旅客，須預留額外時間辦理上述手續。

．於西九龍站B1層票務大堂使用自助閘機或職員輔助櫃位進行實名驗證及檢票，相關程序於開車前30分鐘前停止辦理。

有同行小童的旅客，請使用職員輔助櫃位辦理實名驗證及檢票。

B3層離港大堂閘機將於開車前15分鐘開放並於開車前5分鐘關閉，預算好時間，便可輕鬆登車。



▼8月14日 高鐵首日實施「靈活行」安排▼



+ 3

港人如何買高鐵票？

12306 網上購票（手機App/網站）

準備工作： 下載「鐵路12306」App 或造訪 12306 網站，使用回鄉證（港澳居民來往內地通行證）及香港手機號碼註冊。

實名認證： 必須按提示完成個人實名核驗。

購票流程： 搜尋車次、選擇乘客、付款。購票服務時間為早上5時至凌晨1時。

香港西九龍站現場購買

位置： 西九龍站購票大堂的售票窗口、售票機。

注意事項： 可能需要排隊。支援現金、信用卡、電子支付。

電話熱線訂票

電話： 2120 0888（每日7:00-21:00）。

取票： 必須在開車前45分鐘於西九龍站取票。