侵入性腦膜炎雙球菌｜今年首例　64歲男長期病患發燒　未曾外遊

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，一名有長期病患的64歲男子感染腦膜炎雙球菌血症，現時情況穩定；潛伏期內沒有外遊。個案為今年首宗病例，中心提醒市民時刻注意個人和環境衞生，以減低感染風險。



衞生署衞生防護中心表示，一名有長期病患的64歲男子，於1月26日發現雙腿小腿位置出現皮膚紅腫及疼痛，翌日發燒，同日到私家醫院求診，需留院治療。他的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症。病人現時情況穩定。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者至今沒有出現病徵，並已獲發預防性藥物。中心指，調查仍然進行中。

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物而傳播。當細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜時，可引致嚴重病症，病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。

去年全年本港共錄得11宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，今年至今則錄得一宗。