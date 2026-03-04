侵入性腦膜炎雙球菌｜39歲男子發燒入院情況危殆　潛伏期內無外遊

衞生署衞生防護中心今日（4日）公布，一名過往健康良好的39歲男子對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，病人本周日（1日）發燒、頭痛、皮疹、嘔吐和腹瀉，周一（2日）求醫被轉送威爾斯親王醫院深切治療部，目前情況危殆。



病人潛伏期內無外遊，其家居接觸者暫時無病徵，估計屬散發個案，與本港早前確診的個案無流行病學關連。



衞生署衞生防護中心3月4日公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的39歲男子。（資料圖片）

衞生防護中心公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名過往健康良好的39歲男子。病人3月1日開始出現發燒、頭痛、皮疹、嘔吐和腹瀉，翌日3月2日到私家醫院求診後，被轉送威爾斯親王醫院深切治療部，目前情況危殆。

衞生防護中心指，病人的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。

病人潛伏期內無外遊 家居接觸者暫無病徵

衞生防護中心初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時無出現病徵。中心已向其密切接觸者派發預防性藥物，並繼續進行調查，估計上述個案屬散發個案，沒有資料顯示與本港早前錄得的確診個案有流行病學關連。

衞生防護中心指，侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病，今年暫錄得3宗個案，去年共錄得11宗個案。

病人3月2日到私家醫院求診後，被轉送威爾斯親王醫院深切治療部，目前情況危殆。（資料圖片）

嚴重可造成腦部損害或死亡

腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物傳播，包括口鼻分泌物。當細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜時，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。而流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

中心呼籲市民採取以下預防措施以預防腦膜炎雙球菌感染︰

． 用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；



．打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手



．避免到人多擠迫的地方；



．避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；



．前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；



．從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

