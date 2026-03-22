十五五｜林健鋒倡加強金融中心地位　發展北都為國家科技產業園

香港正制定首個五年規劃，行會成員、職訓局主席林健鋒表示，除了要對接國家十五五規劃外，亦要破格創新。他表示，國家十五五規劃支持本港建立大宗商品交易生態圈及高增值供應鏈服務中心，建議本港加強國際金融中心地位，並發展北部都會區為國家科技產業園，積極搶人才，做好招商引資工作。



林健鋒表示，香港五年規劃要破格創新，發展一條適合香港的道路。（資料圖片/林健鋒FB）

林健鋒今日在商業電台節目《政好星期天》中表示，香港五年規劃要破格創新，發展一條適合香港的道路。他表示，國家十五五規劃支持本港建立大宗商品交易生態圈及高增值供應鏈服務中心，建議本港加強國際金融中心地位，將北部都會區發展成國家科技產業園，積極搶人才，並做好招商引資工作。

林健鋒又指，企業應安排員工進修，提升員工AI應用能力。他提到，職業訓練局訂造不同行業的AI培訓課程，並安排局內每名員工接受AI培訓，包括以AI提示撰寫會議記錄、整理文件及管理日常工作流程等。

生產力局數碼總監黎少斌指，生產力局正與不同行業進行人工智能轉型，希望通過行業商會推廣至更多企業。

陳祖恒表示，生產力局望協助企業進行AI轉型。（資料圖片/黃浩謙攝）

立法會議員、生產力局主席陳祖恒則表示，可透過比較十四五和十五五時期規劃，了解國家內部發展，幫助香港找到一國兩制下的定位。