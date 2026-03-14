十五五｜江蘇社團總會辦分享會　唐英年籲港蘇聯手推動新質生產力

全國政協常委、香港江蘇社團總會創會會長唐英年今日（14日）出席由該會舉辦的「2026全國兩會精神分享會」。他在會上強調，香港應主動搶抓國家「十五五」規劃的龐大機遇，深化與江蘇省的融合發展，發揮兩地各自優勢，助力國家建設金融及科技強國，並全面推動新質生產力的發展。



江蘇社團總會舉辦全國兩會精神分享會，全國政協常委唐英年主講。

「十五五」規劃支持香港鞏固「八大中心」優勢

全國兩會在周四閉莫，通過國家「十五五」規劃綱要。香港江蘇社團總會今日舉辦分享會，吸引超過100名總會成員及各界人士出席。唐英年在會上指出，今年是「十五五」規劃開局之年，規劃綱要中設有專篇提及香港，進一步確立了香港在國家發展大局中的戰略地位。

「十五五」規劃不僅支持香港繼續鞏固和提升國際金融、航運、貿易中心地位，更大力推動香港建設國際創新科技中心及中外文化藝術交流中心等「八大中心」角色，期望香港發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」的作用，深度融入粵港澳大灣區建設。

江蘇社團總會舉辦全國兩會精神分享會，全國政協常委唐英年主講。

唐英年特別留意到，為配合「十五五」開局，今年的政府工作報告將對港澳長期繁榮穩定的字眼由過去的「保持」改為「促進」，這反映了中央旨在加快並增強社會各界對香港未來發展的決心與動能。

結合江蘇經濟強省實力 互補創科優勢

在科技發展方面，「十五五」規劃綱要提出要加快高水平科技自立自強，引領發展新質生產力。唐英年表示，香港正全力打造國際創科中心，在基礎研究、國際化人才庫及融資推廣上擁有獨特優勢；而江蘇省作為國家的經濟與製造業大省，正展現出強大的經濟韌性與科技實力。

江蘇省GDP總量連續多年位居全國第二，僅次於廣東。當地不僅擁有完備的實體經濟和先進製造業集群，其在新能源、新材料、生物醫藥等高新科技領域的發展亦處於全國領先地位。唐英年認為，香港的基礎科研優勢若能與江蘇強大的產業轉化能力和龐大市場「強強攜手」，必定能實現深度融合與聯動發展。

善用香港金融樞紐 助江蘇企業「走出去」

在金融領域，「十五五」規劃綱要明確提出「加快建設金融強國」。唐英年表示，香港的金融服務業享譽全球，作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，具備高度自由的資金流動和與國際接軌的監管制度，完全可以滿足內地省市多元化的投融資需求。

3月9日，十四屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。（新華社）

他指出，隨着江蘇經濟持續高質量發展，當地科技企業及資金渠道都需要積極「走出去」拓展國際市場。香港作為國際金融中心，正好能發揮關鍵作用。江蘇企業應多加利用香港的專業金融服務及離岸人民幣中心優勢進行融資和併購。