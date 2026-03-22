何文田緩跑徑起點英文Start變「Strat」 居民批離譜：小學生都識
撰文：董素琛
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再有政府設施串錯英文。康文署位於何文田迦密村街花園的緩跑徑，「起點」英文串法由正確的「Start」變為「Strat」，將字母「a」及「r」的先後次序調亂，有跑步居民直指錯得離譜，「正常人都唔應該（錯）啦，小學生都識㗎啦」；網民笑指「St Rat」（聖老鼠），又有人認為工人、監工和負責人員三連錯，指「完美演繹，當下香港英語水平」。
位於迦密村街花園 跑步人士未有發現
何文田迦密村街花園的緩跑徑，以黃色大字寫上起點，全長100米。在「起點」，其英文串法由正確的「Start」變為「Strat」，即字母「a」及「r」的先後次序調亂。兩位正跑步的受訪者均沒有留意地上的字，在記者詢間下頓時發覺錯誤。
居民李小姐：負責校對模板的人未有核對清楚
居民李小姐跑步的時候，途經該緩跑徑。她認為將「Start」變「Strat」的串法錯誤離譜，「正常人都唔應該（錯）啦，小學生都識㗎啦」。她認為，負責校對模板的人未有核對清楚，才會造成這種錯誤，無奈說：「Microsoft都唔會錯啦（意指Microsoft會自動更正錯字）…… 好基本咋喎。」
另一位跑手陳先生指，留意到緩跑徑已數次更換字體，但以往的串法均為正確。他認為緩跑徑上的字向來少人留意，但指此等錯誤屬「唔應該會有嘅錯」。