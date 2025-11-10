DSE中史｜考生九一八事變寫作九一三事變　錯字多　羽衣變雨衣

文憑試中史科考生表現分析出爐。《試題專輯》中指出，時見考生混淆史事與人物、時序謬誤錯配、朝代概念模糊等，如混淆「九一八事變」與「七七事變」，更出現「九一三事變」。另外，部分考生的錯別字較多，例如將「羽衣」變成「雨衣」、「蔗糖」變為「庶糖」、「佛教」寫成「彿教」等。



考評局建議，考生應加強基礎訓練，除深入了解史實，明白歷史發展脈絡外，亦須認清時序，避免史事混淆。



考評局（資料圖片）

文憑試中史科設卷一必修及卷二選修部分，佔比分別70%及30%。卷一設有必答及選答題兩大部份。必答題方面，甲部問及秦漢時期的發展，包括要求考生引用史實，閘述秦朝焚書和坑儒的具體內容及影響，和漢武帝接納新統治思想的原因。乙部則考抗日戰爭，試題資料附有三張宣傳抗日的漫畫，以及標列抗日戰爭重大事件發生地點的地圖。

有考生答題將九一八事變寫錯成七七事變、皇姑屯事變

試卷一方面，有題目要求考生寫出在抗戰前期（1931 - 1937年）地圖上的瀋陽及西安兩地，發生的重大事件。《試題專輯》指出，大部分考生均能指出事件為九一八事變和西安事變，並能指出兩宗事件的發生時段。題目分題要求考生分析兩宗事件的影響，部分考生則把九一八事變寫錯成七七事變、九一三事變、皇姑屯事變等。

珍珠港寫作珍寶島、原子彈寫作導彈

另有題目要求考生根據資料，並援引史實，分析中國於抗日戰爭取得勝利的原因。《試題專輯》則指出，有考生概念錯誤及史實混淆，如錯誤理解游擊戰等同抗戰第一階段「以空間換取時間」的戰略，又以為台兒莊大捷是游擊戰略的成果，把珍珠港寫作珍寶島、原子彈寫作導彈等。

考生應考文憑試。（資料圖片）

「蔗」糖寫成「庶」糖、「佛」教寫成「彿教」教

此外，一條問及「大躍進」運動和人民公社化運動目標和措施的題目，《試題專輯》提到該題的考生表現一般，表現稍遜者，普遍未能列明「大躍進」運動包括工業及農業兩方面的目標與措施，僅就工業或農業其一方面回應；同時不少考生只能寫出人民公社一大二公特色，未有將社員集體生產和解放農村生產力連繫起來。

試卷二方面，其中一條要求考生援引史實，闡析西域文化對唐代長安的影響的題目中，考生被指出常有錯別字，例如將「羽衣」變成「雨衣」、「蔗糖」變為「庶糖」、「佛教」寫成「彿教」等。