香港本地郵費2026｜4.13加郵費　30克或以下本地信件加兩毫至$2.4

油費升，郵費也升！香港郵政今日（23）宣布，下月十三日起調整主要郵費，本地信件方面，30克或以下的郵費由現時2.2元調整至2.4元；空郵信件方面，20克或以下寄往中國內地和台灣的郵費由現時3.7元調整至3.9元，而寄往其他地區的郵費由4.0至5.5元調整至4.2至5.8元不等



香港郵政稱，一直致力以合理收費向市民提供高效可靠的郵政服務。然而，為彌補不斷上升的營運成本，尤其是主要成本項目包括航運費和終端費上升，香港郵政有需要定期調整郵費。



次調整各項郵費的幅度，大致反映自2022年9月收費調整至今年1月的累計通脹。總體而言，超過九成的本地郵件和平郵郵件的郵費加幅在二角之內；約九成空郵郵件的郵費加幅在五角之內，相信加幅對市民及商界的影響非常輕微。



香港郵政3月23日宣布，4月13日起調整主要郵費，本地信件方面，30克或以下的郵費由現時2.2元調整至2.4元；圖為有近50年歷史的中環郵政總局預計明年內拆卸。（資料圖片/陳葦慈攝）

香港寄信幾錢？香港郵費2026（2026年4月13日生效）

．本地信件：30克或以下的郵費由現時2.2元調整至2.4元；

．空郵信件：20克或以下寄往中國內地和台灣的郵費由現時3.7元調整至3.9元

/寄往其他地區的郵費由4.0至5.5元調整至4.2至5.8元不等；

．平郵信件：20克或以下寄往中國內地、澳門和台灣的郵費由現時2.8元調整至3.0元

/寄往其他地區的郵費由3.5至5.3元調整至3.7至5.6元不等。