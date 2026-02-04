政府工｜郵政署招聘5大職位　主任級5年經驗+大學學位年薪810K

近日政府工又釋出新一輪筍工！郵政署聘請五大職位，雖然並非公務員合約，但其中兩份年薪高達81萬港幣，每月月薪$67,500，更享有約滿酬金，只需五年工作經驗便可申請，各位職場打工人即看詳情，看看自己是否合乎資格啦！



政府工｜1. 郵政署—系統分析程序編製員

月薪: $38,790元

截止日期 : 13/02/2026 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績

(3) 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於兩年的全職工作經驗，而最近兩年內曾有一年從事Java程式編寫工作

(4) 在Java程式編製及網頁程式編製領域均具備豐富的工作經驗，並精通相關工具；

(5) 具備iOS／Android流動應用程式編製、適應性網頁設計、Oracle及HTML5的知識尤佳

(6) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及良好的人際溝通技巧

(7) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力。

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

(1) 負責有關研發網上應用系統的程式編製工作

(2) 處理／協助處理電腦系統的研發及維護工作，包括分析和設計、系統測試、用戶驗收測試、數據轉換、用戶培訓和生產支援

(3) 處理／協助處理資訊科技硬件、軟件和技術的評估工作

(4) 處理／協助處理有關購置、安裝和維護電腦硬件及軟件的採購工作

(5) 處理／協助處理有關研發及維護項目的品質控制工作

(6) 負責處理日常的資訊保安支援工作，例如軟件修補、記錄覆檢、系統警示處理、小型系統優化，以及衍生自各類保安風險評估與審計、私隱影響評估、威脅及漏洞管理等的跟進行動

(7) 為終端用戶提供資訊科技培訓

(8) 擬備、審核和更新文件，包括程序和報告

(9) 執行主管指派的任何其他職務。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年

(2) 月薪38,790元

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金

(4) 年假14日

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

(a) 申請人必須於2026年2月13日下午6時前（香港時間）透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b)申請人須於2026年2月20日或之前把所需證明文件，即（一）學歷資格（包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表副本）；以及（二）履歷表須按時序列出過往的工作經驗和具備的相關技能和過往及現時任職工作的詳細職責說明，電郵至recruitment@hkpo.gov.hk，並在電郵標題中註明「申請系統分析程序編製員職位」及網上申請編號。

政府工｜2.郵政署—系統分析程序編製員（安全運營）

月薪: $38,790元

截止日期 : 13/02/2026 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績；

(3) 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於三年的全職工作經驗，其中至少一年須從事網絡安全相關工作，且在網絡安全、應用程式安全、雲端安全、端點保護等領域擁有豐富知識；

(4) 在以下領域具備豐富的實務經驗：安全風險管理、安全解決方案，以及針對常見資訊科技技術（例如Linux／Windows、Active Directory、行動科技、雲端計算、網絡／應用系統防火牆、入侵偵測／防禦系統、負載平衡器、SSL VPN閘道、端點保護套件、資料外泄防護、分散式拒絕服務攻擊、進階持續性威脅、加密技術、勒索軟件、網絡安全標準等）的攻擊／防禦技術

(5) 精通以下至少一個範疇：

（i）操作安全資訊與事件管理(SIEM)或網絡安全相關工具，特別是Splunk或Elastic SIEM

（ii）為安全運營中心或網絡安全團隊提供一線／二線支援

（iii）處理安全事故應變工作，例如調查、遏制、根除及復修

(6) 持有以下資格者將獲優先考慮：Certified Information Systems Security Professional (CISSP)／Certified Information Security Manager (CISM)／Certified Cloud Security Professional (CCSP)／Certified Information Security Professional (CISP)／Certified SOC Analyst (CSA)／Practical SOC Analyst Associate (PSAA)

(7) 具備良好的人際溝通和游說技巧，能有效令各持份者採納網絡安全解決方案，以達到營運目標

(8) 具備良好的中、英文會話和書寫能力

(9) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

(1) 在安全運營團隊擔任第一線支援，就網絡安全事故和威脅進行監控、偵測、分析及應變工作

(2) 支援和維護各類網絡安全工具和平台（例如SIEM、EDR、NDR、IDS、IPS、SOAR），確保其運作正常，並在這些工具和平台出現技術故障時進行檢修

(3) 安裝和部署新的網絡安全解決方案及服務

(4) 監控網絡安全工具和平台的日常安全警示及活動；調查安全警示，並在潛在安全事故出現時將事件上報至相應的團隊

(5) 跟進跨團隊的事故應變行動，並協助分析根本原因

(6) 針對基礎設施及系統進行弱點掃描，並執行緩解措施

(7) 擬備文件，包括安裝手冊、操作程序、定期報告和調查報告

(8) 執行主管指派的任何其他職務。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年

(2) 月薪38,790元

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

(a) 申請人必須於2026年2月13日下午6時前（香港時間）透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b) 申請人須於2026年2月20日或之前把所需證明文件，即（一）學歷資格（包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表副本）；以及（二）履歷表須按時序列出過往的工作經驗和具備的相關技能和過往及現時任職工作的詳細職責說明，電郵至recruitment@hkpo.gov.hk，並在電郵標題中註明「申請系統分析程序編製員（安全運營）職位」及網上申請編號。

政府工｜3.郵政署—系統分析程序編製員（技術服務）

月薪: $38,790元

截止日期 : 13/02/2026 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績

(3) 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於三年的全職工作經驗，其中至少兩年須負責為使用不同作業系統（例如Linux、Windows Server、VMware、Hyper-V等）的伺服器基礎設施提供日常支援和維護

(4) 在以下至少一個領域具備豐富的實務經驗，並精通相關工具：Microsoft Windows Server 2016、2019、2022或更高版本、Ubuntu／Red Hat Enterprise Linux、VMware vSphere & vCenter、Microsoft Hyper-V、伺服器監控、伺服器強化及修補等

(5) 精通以下至少一個範疇：

（i）刀鋒型伺服器和SAN儲存硬件支援

（ii）全天候七天二十四小時第一線數據中心支援

（iii）資訊科技基礎設施支援，而有關設施支援兩個或以上具備高可用性裝置的數據中心

(6) 持有相關資格者將獲優先考慮，例如Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)／Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)；

(7) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及良好的人際溝通技巧

(8) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力。 (8) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力。

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

(1) 於伺服器團隊工作，負責處理日常的伺服器維護支援工作，以及安裝／設定不同硬件（包括企業級伺服器、刀鋒型伺服器系統、SAN儲存裝置等）和不同作業系統平台（包括Windows、Linux、vSphere、Hyper-V等），以保持伺服器環境的高可用性、高可靠度和高性能表現

(2) 與其他技術團隊、應用團隊及供應商協調和合作，以支援日常或專案工作，包括但不限於可行性研究、產品評估、解決方案設計、容量調整、系統推行和測試、性能調整及故障檢修

(3) 定期為伺服器安裝修補程式和軟件，並維護伺服器的健康狀況、資源使用率、各項伺服器服務的正常運作等

(4) 評估軟件／修補程式的安裝／更新及相關新技術對伺服器的影響

(5) 提供對伺服器的第一線和第二線隨時候召支援

(6) 協助團隊處理行政工作，例如文件記錄、採購、硬件／軟件庫存更新、帳單處理及檔案管理等

(7) 監督下屬處理上述職務

(8) 執行主管指派的任何其他職務

聘用條款:

(1) 合約為期兩年

(2) 月薪38,790元

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

(a) 申請人必須於2026年2月13日下午6時前（香港時間）透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b) 申請人須於2026年2月20日或之前把所需證明文件，即（一）學歷資格（包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表副本）；以及（二）履歷表須按時序列出過往的工作經驗和具備的相關技能和過往及現時任職工作的詳細職責說明，電郵至recruitment@hkpo.gov.hk，並在電郵標題中註明「申請系統分析程序編製員（技術服務）職位」及網上申請編號。

政府工｜4.郵政署—系統分析主任

月薪: $58,485元

截止日期 : 13/02/2026 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績

(3) 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於五年的全職工作經驗，當中至少三年須從事大型資訊科技應用系統的設計、推行和維護的工作，而有關系統涉及複雜的業務邏輯及多重系統介面；

(4) 必須具備使用Java／Oracle／SQL Server／HTML5等技術研發適應性網頁應用程式的工作經驗

(5) 擁有從事郵政或物流行業的資訊科技應用系統研發工作經驗者將獲優先考慮

(6) 曾在資訊科技應用系統的研發和維護方面具備完善程序和標準的大型資訊科技部門任職者將獲優先考慮

(7) 擁有iOS／Android流動應用程式研發工作經驗者將獲優先考慮

(8) 具備良好的人際溝通和游說技巧，能有效令各持份者採納資訊科技方案，以達到業務和營運目標

(9) 具備良好的中、英文會話和書寫能力

(10) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

(1) 管理資訊科技系統的研發及維護工作，包括分析和設計、系統測試、用戶驗收測試、數據轉換、用戶培訓和生產支援 (1) 管理資訊科技系統的研發及維護工作，包括分析和設計、系統測試、用戶驗收測試、數據轉換、用戶培訓和生產支援

(2) 進行電腦硬件、軟件和技術的評估工作

(3) 統籌有關購置、安裝和維護電腦硬件及軟件的採購工作

(4) 確保資訊科技系統的研發及維護工作保持優質水平

(5) 在系統推行工作中協調用戶、承辦商及其他相關人士

(6) 為研發資訊科技應用系統進行所需的系統分析、設計及程式編製工作

(7) 負責處理日常的資訊保安支援工作，例如軟件修補、記錄覆檢、系統警示處理、小型系統優化，以及衍生自各類保安風險評估與審計、私隱影響評估、威脅及漏洞管理等的跟進行動

(8) 為終端用戶提供資訊科技培訓

(9) 擬備、審核和更新文件，包括程序、手冊、標準、定期報告和調查報告

(10) 處理查詢及投訴

(11) 執行主管指派的任何其他職務。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪58,485元；

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

(a) 申請人必須於2026年2月13日下午6時前（香港時間）透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b) 申請人須於2026年2月20日或之前把所需證明文件，即（一）學歷資格（包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表副本）；以及（二）履歷表須按時序列出過往的工作經驗和具備的相關技能和過往及現時任職工作的詳細職責說明，電郵至recruitment@hkpo.gov.hk，並在電郵標題中註明「申請系統分析主任職位」及網上申請編號。

政府工｜5.郵政署—系統分析主任（安全運營）

月薪: $58,485元

截止日期 : 13/02/2026 18:00:00

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷

(2) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等成績

(3) 取得上述學歷資格後，在資訊科技行業累積不少於五年的全職工作經驗，其中至少三年須從事網絡安全相關工作，且在網絡安全、應用程式安全、雲端安全、端點保護等領域擁有豐富知識

(4) 在以下領域具備豐富的實務經驗：安全風險管理、安全解決方案，以及針對常見資訊科技技術（例如Linux／Windows、Active Directory、行動科技、雲端計算、網絡／應用系統防火牆、入侵偵測／防禦系統、負載平衡器、SSL VPN閘道、端點保護套件、資料外泄防護、分散式拒絕服務攻擊、進階持續性威脅、加密技術、勒索軟件、網絡安全標準等）的攻擊／防禦技術

(5) 精通以下至少一個範疇：

（i）操作安全資訊與事件管理(SIEM)或網絡安全相關工具，特別是Splunk或Elastic SIEM

（ii）為安全運營中心或網絡安全團隊提供一線／二線支援

（iii）處理安全事故應變工作，例如調查、遏制、根除及復修

(6) 持有以下資格者將獲優先考慮：Certified Information Systems Security Professional (CISSP)／Certified Information Security Manager (CISM)／Certified Cloud Security Professional (CCSP)／Certified Information Security Professional (CISP)／Certified SOC Analyst (CSA)／Practical SOC Analyst Associate (PSAA)

(7) 具備良好的人際溝通和游說技巧，能有效令各持份者採納網絡安全解決方案，以達到營運目標；

(8) 具備良好的中、英文會話和書寫能力

(9) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力。

註:

2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科(課程乙) C級及E級成績，在行政上會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績。

職責:

(1) 負責管理安全運營團隊，就網絡安全事故和威脅進行監控、偵測、分析及應變工作

(2) 支援和維護各類網絡安全工具和平台（例如SIEM、EDR、NDR、IDS、IPS、SOAR），確保其運作正常，設定正確，效能妥為優化，能有效偵測和應付威脅

(3) 設計、採購、安裝和部署新的網絡安全解決方案及服務

(4) 管理日常網絡安全警示，控制誤報率，即時處理異常狀況和潛在威脅，並擔任高度嚴重網絡安全事故的主要聯絡人

(5) 在技術層面領導並協調整個網絡安全事故的應變流程，包括偵測、遏制以至根除及復原

(6) 參與網絡安全威脅狩獵活動，識別自動化工具可能忽略的隱藏威脅

(7) 促進團隊成員之間的知識轉移，以維持團隊的工作表現

(8) 擬備、審核和更新文件，包括程序、手冊、標準、定期報告和調查報告

(9) 處理查詢及投訴

(10) 執行主管指派的任何其他職務

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪58,485元；

(3) 按表現酌情發放獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請手續:

(a) 申請人必須於2026年2月13日下午6時前（香港時間）透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統（https://www.csb.gov.hk）作網上申請。

(b) 申請人須於2026年2月20日或之前把所需證明文件，即（一）學歷資格（包括載有中國語文及英國語文科成績的證書和修業成績表副本）；以及（二）履歷表須按時序列出過往的工作經驗和具備的相關技能和過往及現時任職工作的詳細職責說明，電郵至recruitment@hkpo.gov.hk，並在電郵標題中註明「申請系統分析主任（安全運營）職位」及網上申請編號。