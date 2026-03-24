直擊南京AI生態圈　研發宏福苑大火外骨骼搜救機械人

【江蘇直擊】內地人工智能（AI）發展蓬勃，江蘇省會南京「AI．鏡界——南京人工智能生態街區」匯聚381間AI企業，技術研發與塵用涵蓋手機應用、醫療及教育等範疇，水涵蓋華為、榮耀及小米等知名企業，形成AI產業的生態鏈。大埔宏福苑火災後，有內地企業向本港警方捐贈了外多部外骨骼機械人供警方搜救，它們正是由生態街區內的科技公司研發。



今年財政預算案提出打造「人工智能＋」，以完善本港創科生態圈，南京打造AI生態的經驗，本港有何借鑑之處？園區運營人員坦言，生態鏈並非一朝一夕能夠建立起來，需要日積月累並不斷扶持。而對當地產業中人來說，香港「內聯外通」的獨特優勢更具吸引力，「AI．鏡界」不少企業正通過在香港參展或成立分公司走進世界。



「AI．鏡界——南京人工智能生態街區」2025年11月底啟用，總規劃面積1.96平方公里，10個園區匯聚381間人工智能企業。（歐陽德浩攝）

園區入口設有人工智能體驗中心，展示園內多間創科企業的最新技術。（歐陽德浩攝）

人工智能體驗中心分為生活館、機械人及低空經濟體驗區。圖為機械人正在表演舞蹈。（歐陽德浩攝）

南京人工智能生態街區匯聚381間AI企業

千年古都南京正加速轉型為國家人工智能（AI）創新應用的先導城市，目前已形成「研發、算力、應用、社區」一體化的產業生態鏈。其中「AI．鏡界——南京人工智能生態街區」去年11月底啟用，總規劃面積1.96平方公里（196公頃），10個園區匯聚381間人工智能企業，從業人員逾5萬名，目標5年內增至逾千間企業及10萬名人才。

街區入口設有人工智能體驗中心，展示多間創科企業的最新技術，涵蓋手機應用、醫療及教育等範疇，分為生活館、機械人及低空經濟體驗區，部份產品更可即場購買。現場所見，較知名的企業有內地智能手機商榮耀（HONOR），手機用戶可在YOYO智能體中，語音指令AI修改相片，甚至將人物轉換性別也無問題；其他企業的AI技術則有自動生成軟件平台、學習外語、拍照檢測身體各項指標等。

南京華太智芯科技有限公司深度參與了與外骨骼產品在公安、消防等行業落地研發，早前極殼科技送贈外骨骼機械人供香港救災，圖為「極殼戶外山地外骨骼 X Pro」。（歐陽德浩攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日舉行首輪聽證會，災民及各方團體代表一早到達中環展城館，入場聆聽。（夏家朗攝）

研發展示銷售「一條龍」 外骨骼機械人售8500港元

大埔宏福苑火災後，有內地企業捐贈多套外骨骼機械人用於搜救工作。當時警方表示，因大廈升降機已無法運作，災難遇害者辨認組人員需多次徒步上落樓梯，搜索遇難者遺體及協助確認難者身份，穿上外骨骼機械人裝備正能有效降低體力消耗，協助運送遺體。

園內的嚮導員介紹稱，南京華太智芯科技有限公司研發的外骨骼機械人，已廣泛應用在內地部份省市的公安機構，早前更送贈300套供香港救災。而該款裝備名為「極殼戶外山地外骨骼 X Pro」，可降低三成體力消耗、提升四成腿部力量，現場售人民幣7,499元（折合約8,538港元）。

南京AI智能體集散中心運營負責人張迎月表示，人工智能的生態鏈非一朝一夕能夠建立起來，而是日積月累的過程。（歐陽德浩攝）

中科創達向小米提供觸控螢幕及操作系統等。（歐陽德浩攝）

運營負責人︰人工智能的生態鏈需日積月累不斷扶持

南京AI智能體集散中心運營負責人張迎月表示，人工智能的生態鏈非一朝一夕能夠建立起來，而是日積月累的過程，成長期間需要不斷扶持，例如中科創達剛開始的發展方向是手機軟體系統，惟通過生態鏈已踏入新能源汽車領域，向小米提供觸控螢幕及操作系統等。「並不是說一下子能夠把一間企業一成長成參天大樹，這其實更多的就是在於耐心。」

張迎月進一步解釋，在經過原始累積後，生態鏈逐步構成，相近的企業也會受吸引陸續進駐，以便找出上下游合作夥伴，目前街區已有不少企業常到香港參展，或是成立分公司，將研發的產品推向全世界。

南京埃斯頓自動化股份有限公司創立於1993年，為內地工業機器人及高端自動化領域的「領頭羊」。（歐陽德浩攝）

南京埃斯頓自動化的廠房模型，整個生產過程全是自動化流水線。（歐陽德浩攝）

南京埃斯頓自動化正研發人形機械人，現時最新型號身高一米七，可完成搬運及抓舉等動作。（歐陽德浩攝）

工業自動化「領頭羊」 機械人生產機械人

另一邊廂，南京埃斯頓自動化股份有限公司創立於1993年，為內地工業機械人及高端自動化領域的「領頭羊」，推出的機型適用於汽車及光伏等行業，負載最高1,200公斤，去年出貨量居中國市場第一。埃斯頓也是內地工業科技公司通過香港走向世界的例子，其先在2015年在深交所上市，剛剛3月9日再在港交所主板掛牌上市。

現場觀察發現，埃斯頓廠房整個生產過程都採用自動化流水線，由工業機械人生產機械人，只有少量技術人員在場控制及監察。嚮導員指，公司正計劃進軍家用市場，研發人形機械人，現時最新型號身高一米七，可完成搬運及抓舉等動作，未來甚至可完成工廠技工的動作。