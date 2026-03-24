宏福苑聽證會｜ICU審查率僅0.1%　孫靖乾：性質異於屋宇署不可比

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，委員會代表大律師杜淦堃在首兩日陳詞揭示房屋局獨立審查組（ICU）每年工地審查目標為25宗，佔小型工程提交總數0.1% ，與屋宇署至少20%抽查指引相違。代表政府的資深大律師孫靖乾今澄清，ICU 的0.1%審查宗數是指施工前視察，確保承建商沒偷步，與屋宇署20%抽查指引性質不同，兩者不可比較。



今日（24日）是宏福苑大火首輪第三場聽證會，陸續有宏福苑居民及相關機構人士到展城館出席。（翁鈺輝攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月24日在中環展城館舉行第三日首輪聽證會。圖為代表政府的深大律師孫靖乾。

宏福苑維修工程屬小型工程 監管制度設計側重業界承擔責任

孫靖乾指，宏福苑大火前的工程屬小型工程，其監管制度的設計，側重業界承擔責任。小型工程制度分為三個級別，當中只有第I級別的制度下，要求「訂明建築專業人士」及「訂明註冊承建商」簽署相關圖則；用料無須經監管部門審核，監管只會抽樣檢查，完工後才會抽樣實地巡查。

代表政府的資深大律師孫靖乾在3月24日的聽證會澄清，ICU審查是施工前視察，確保承建商沒偷步；2026年2月13日在大埔宏福苑，可見工人正在清除八幢大廈的外牆棚架。（資料圖片/蔡正邦攝）

針對第I級別小型工程，政府分為三類做法，第一類是文件審查，並不涉及實地檢測。ICU於2025年共進行了逾1100宗文件審查，佔約全部工程4.3%。第二類是完工後視察，即工程完成後做實地檢測，旨在檢驗修葺工程是否符合申報，ICU於去年進行了224宗，比例約是0.8%。第三類是施工前視察，即未展開工程前進行，確保承建商無偷步開工，ICU每年有25宗，佔小型工程提交總數大約0.1%，亦是杜淦堃陳詞提及的「工地審查」。

宏福苑大火後，消防及屋宇署在宏福苑視察，確保大廈安全。（資料圖片/翁鈺輝攝）

孫靖乾反駁杜淦堃：屋宇署工地視察目標與ICU工前視察目標性質不同

孫靖乾強調，屋宇署的20%抽查目標，是指被抽中進行文件審查，並提交了施工計劃的第一級別小型工程的項目中，抽出不少於20%作出施工期間安全檢查。孫靖乾認為，屋宇署20%工地視察目標，與ICU的施工前視察目標性質不同，杜淦堃將兩者比較不適合。

孫靖乾又指，屋宇署每年就100宗個案進行施工前視察，佔所有小型工程約0.1%，與ICU施工前視察宗數佔比相同。

他表示，ICU在管理及監督工作上已遵守屋宇署指引及機制。另外，根據當時ICU制度，當局無須在工程期間恆常視察，主要是回應居民投訴才會在施工期間視察工地。孫靖乾又說，政府歡迎委員會檢視現行制度並作出改革，惟必須說明相關現象是由當時小型工程的背景引致的情況。

文章相關前文重溫：

聽證會首日，委員會代表大律師杜淦堃指，房屋局獨立審查組(ICU)無對宏福苑工程進行實地檢查，其巡查只是針對居民就特定事項出現投訴，如棚網問題。據ICU提交證據，工地審查目標為每年25宗，佔小型工程提交總數0.1% ，與屋宇署指引相違。屋宇署2023年修訂監察手冊，採更嚴謹做法，對附第一級小型工程，屋宇署會親自巡查和隨機抽查至少20%作安全檢查。

