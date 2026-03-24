宏福苑聽證會｜消防系統停半年　政府律師：消防處沒接停警鐘申報

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第三場聽證會，在頭兩日聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃提到宏福苑七座大樓警鐘被關閉，而消防處按要求理應在每次延長停用消防裝置申請時，都要實地觀察申請方有否作出補救措施，但巡查沒無留意到宏福苑警鐘系統，原來已遭關掉。



代表政府的資深大律師孫靖乾今作開場陳詞時稱，大火當日收到宏昌閣棚架起火報案後，由於預先知道宏福苑正進行工程，故額外調配主泵車，由於消防栓停用，故己增派資源，而應對規模前所未見的大火，消防「超常規貫穿整個行動。」至於宏福苑消防系統停用通知，孫靖乾指消防有按照程序採取加強措施，但申報表格上涉「火警警報」一欄是空白、即沒有填上。



大埔宏福苑五級火，蔓延多座樓宇，獨立委員會聽證會提到宏福苑七座大樓警鐘被關閉。（林振華攝／資料圖片）

應對規模前所未見大火 政府律師：消防處「超常規貫穿整個行動」

孫靖乾在今日聽證會表示，接報宏福苑起火後，由於宏福苑消防喉轆及消防栓系統停用，消防處需增派人手，提升消防喉水壓，確保高層滅火水源供應。孫靖乾指，就消防裝置停用通知而言，消防處收到有關停用通知後，採取相應的加強措施，而應對規模前所未見的大火，消防處「超常規貫穿整個行動」。

對於社會上就消防處應對有所關注，包括使用無人機使用及與內地消防部協調等等，孫靖乾指，消防處將於稍後的相關證人供詞中就有關事宜的決策過程及背後考量作出陳述。

在頭兩日聽證會提到宏福苑七座大樓警鐘被關閉，或影響居民逃生時間，而事緣是宏福苑物管公司「置邦」一名員工按其經驗判斷當時因有水缸維修工程要放走所有水，如果消防泵缺水，水泵的磨擦可能導致水泵銷毀，所以有必要關閉總掣，即連大廈的消防警鐘、消防喉轆的電源都關上。

消防系統停用通知申報表格上涉「火警警報」一欄是空白

外界關注消防處收到宏福苑消防系統停用通知時，是否知悉警鐘也停用及為何批出申請，孫靖乾今指消防有按照程序採取加強措施，但相關申報表格上涉「火警警報」一欄是空白，即沒有填上，有關詳情稍後會向獨立委員會呈上。