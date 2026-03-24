宏福苑聽證會｜政府法律代表今陳詞　居民期望講實話　唔好兜圈

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會。委員會代表大律師杜淦堃在上星期的兩場聽證會中陳詞完畢。政府法律代表今日起陳詞，亦有居民代表作證。有居民期望今日出席的部門「講實話、唔好兜圈」。



代表政府的資深大律師孔靖乾陳詞時稱，特首多次表明調查到底，追責到底，待真相水落石出。政府會配合調查，採取全面開誠布公，在回答委員會問題時，不論問題對政府是否有利，都不會隱瞞，全速檢視現行機制，因需要作檢討和諮詢。



《香港01》宏福苑五級火專頁

綜合獨立委員會3月19日首場聽證會內容，四個被點名部門房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處、消防處及屋宇署的缺失。（《香港01》AI製圖）

宏仁閣的何先生，接連第三次出席聽證會，他預期相關單位會有很多資訊提供，至於政府代表「依家都好難估計，希望佢講多啲實話啦！唔好兜圈。」他指宏福苑的居民都是受害者，聽到有關的報告是非常之難過，「一百六十幾個家庭真係好悲慘，如果政府仲係用一啲模稜兩可嘅態度，我諗大家都非常失望。」

居民何先生今日（24日）出席首輪第三場聽證會。（翁鈺輝攝）

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宏福苑大火首輪第三場聽證會，將於早上10時開始。獨立委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康、各部門代表，陸續進入會場。

代表政府的資深大律師孔靖乾率先陳詞，指火災導致168人死，政府明白對社會造成衝擊，向家屬致慰問，特首多次表明調查到底，追責到底，待真相水落石出。政府會配合調查，採取全面開誠布公 ，在回答委員會問題時，不論問題對政府是否有利，都不會隱瞞，全速檢視現行機制，因需要作檢討和諮詢。政府會守兩大原則，包括主動性，所有政府部門主動調查；以及全面、坦誠提供調查資料，不是為任何人辯護，會坦誠面對不足及改革。

今次宏福苑火警，孔靖乾重申政府立場，指制度存不足，政府責無旁貸，政府會作系統性改革。火災背景錯綜複雜，政府會全力配合，證人會接受提問，向委員會和公眾呈現事件全貌。

孔靖乾又指，政府明白，不只是受災者，社會各界希望調查盡快有結果，傳媒對研訊有關注是理解，研訊要對所有涉事者公道，委員會要持平，處理涉事者回應，希望社會各界有耐性，令委員會客觀完成程序。孔靖乾稱，大家不應對大火責任誰屬問題過早作結論，要讓涉事各方作解釋。

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▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消防處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



宏福苑聽證會3月19日首場重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果

