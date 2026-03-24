政府骨灰龕｜和合石等8月起變每月配位　毋須等一年　縮輪候時間

食環署8月1日起將推出全新公眾骨灰龕位每月編配安排，除了原本每月編配的屯門曾咀靈灰安置所，將新增三個地點，包括位於沙田石門、粉嶺和合石第六期、以及柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所的公眾骨灰龕位為每月編配，以取代現時該三個地點的每年編配安排。



署方指，隨著近年陸續有新的靈灰安置所落成，龕位供應充足，有條件改善編配安排。新機制每月能撥出逾1,600個龕位，供市民申請，署方相信數量足夠。署方亦估算，如果需求情況相若情況下，預計到2031年，都有穩定的公眾骨灰龕位供應，但同時當局會繼續尋找新場地興建新龕場。



屯門曾咀靈灰安置所。（資料圖片/鄭子峰攝）

石門靈灰安置所。（資料圖片/黃寶瑩攝）

新安排下每月提供逾1,600個龕位

食環署助理署長蔡家偉說，過去兩年每年公眾龕位需求大約1.9萬至2萬，新安排下每月可提供超過1,600個龕位，即全年可供應1.9萬個龕位作編配，並可按情況每月調節數量，相信龕位數量足夠。

如申請數目超出可供編配的數目，以致未能成功獲編配所選定的骨灰安置所，食環署會自動將有關申請編配至曾咀靈灰安置所。申請人可決定是否接受，如放棄可在下輪每月龕位抽籤重新提交申請。申請人如放棄成功中籤並獲編配的申請，署方於之後的六個月內，不會接受同一申請。

包括和合石靈灰安置所第六期在內的3個政府骨灰龕場，8月1日起將推出全新公眾骨灰龕位每月編配安排。（食環署網頁）

食環署將於下月進行最後一次的周年編配，推出超過12000個可續期的骨灰龕位，並計劃在7月下旬進行公開攪珠和抽籤。

預計到2031年也有穩定公眾骨灰龕位供應

另外，食環署表示，因應署方大力推廣綠色殯葬，加上放寬市民在現有龕位安放先人骨灰的數目，因此市民對新龕位的需求有所減少。署方估算，如果需求情況相若情況下，預計到2031年，都有穩定的公眾骨灰龕位供應，但同時當局會繼續尋找新場地興建新龕場。