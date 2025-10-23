石門靈灰安置所首推無煙拜祭　機械人偵測點燃香燭　違者會被警告

沙田石門靈灰安置所及紀念花園今年9月26日啟用，是全港首個禁止燃燒香燭祭品的靈灰安置所。安置所提供4萬個骨灰龕位，當中約4千個已分配，另外亦有撒灰花園及安置流產胎的設施。



食環署引入兩部「無煙大使」機械人，當偵測到煙霧或燃燒祭品時，會即時向工作人員發出警報。食環署表示暫未打算票控違規市民，會以將以勸喻及警告為主。



石門靈灰安置所9月26日啟用，是全港第一個無煙拜祭的靈灰安置所。（黃寶瑩攝）

石門靈灰安置所於9月26日開放，佔地面積達約2萬4千平方米。食環署助理署長何婉雯指，為回應沙田區議會意見，安置所全面禁止燃燒香燭祭品，場內亦不設燒祭品的設施。

食環署助理署長何婉雯（左）指，為回應沙田區議會意見，沙田石門靈灰安置所全面禁止燃燒香燭祭品，場內亦不設燒祭品的設施。（黃寶瑩攝）助理

「禁煙大使」機械人會在沙田石門靈灰安置所巡邏和偵測煙霧、燃燒燭香祭品。如發現違規行為，會即時通報工作人員。（黃寶瑩攝）

兩部「無煙大使」機械人偵測有否點燃香燭

安置所引入兩部「無煙大使」機械人，它們會在場內巡邏、利用紅外線偵測煙霧或燃燒香祭品，如發現違規行為，會即時通報工作人員，工作人員會到場警告市民及熄滅火種。何婉雯表示署方不希望在拜祭場所內與市民有不愉快事件，將以勸喻及警告為主，暫不考慮票控。安置所亦引入兩部「服務大使」機械人，供市民查詢安置所的服務及設施。

設花架、小水池讓公眾向先人傳情

為配合無煙拜祭，安置所骨灰龕設花架，讓市民可以獻上花束悼念先人。場內亦有「靜念池」，家屬可用水溶墨水筆，在花卉形狀的摺紙上寫下悼念字句，再放入水中。

沙田石門靈灰安置所內的「靜念池」，家屬可用水溶墨水筆，在花卉形狀的摺紙上寫下悼念字句，再放入水中。（黃寶瑩攝）

設撒灰紀念園及流產胎安放設施

除了骨灰龕，安置所還設有面積約3,110平方米的撒灰紀念園，當中包括可用於撒灰的草坪。至於「永愛園」則設置300個流產胎安放設施，可安放24週以下的的流產胎兒。

沙田石門靈灰安置所「永愛園」設置300個流產胎安放設施，用於安放24週以下的的流產胎兒。（黃寶瑩攝）

設4萬龕位 逾4千已分配

石門靈灰安置所共設置約4萬個骨灰龕位，早前政府於2025年度龕位編配中，開放其中6,000個供市民申請。何婉雯表示，安置所共接獲4,031宗申請，全部合資格人士皆獲分配。她並表示，重陽節將至，預料拜祭人數增多，署方會安排更多人手巡邏及維持秩序。