宏福苑．一文看清｜獨委會對三部門提6點質疑　官方代表逐點反駁

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）舉行首輪第三場聽證會，委員會代表大律師杜淦堃在首兩日陳詞中，提出對各部門的質疑。代表相關部門的資深大律師孫靖乾及呂世杰今起開始陳詞，為房屋局獨立審查組（ICU）、消防處及市建局3部門澄清，下文一覽雙方陳詞。



宏福苑火災的獨立委員會，委員會的代表大律師杜淦堃。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

1）消防處多次巡查沒留意警報系統被關？

宏福苑火災的獨立委員會，委員會的代表大律師杜淦堃於首兩輪聽證會中，質疑消防有否留意火警系統已被關閉，還是假定當時系統運作正常，以及亦無巡查消防泵房，又沒有查詢多次延期申請。孫靖乾今日表示，屋苑提交予消防處的消防裝置停用通知表格上，從沒申報過警報系統已經停用，申報表格上涉「火警警報」一欄空白。

2）獨立審查組未測試或索取證書前已稱發泡膠非易燃？

杜淦堃早前指出，ICU職員古小平曾於2024年9月25日到訪宏福苑，看見發泡膠板存放在地面及貼在電梯大堂窗戶上。ICU職員劉嘉敏則於11月12日回應政府熱線1823投訴時，指了解到現時沒有相關條例要求臨時保護材料據阻燃標準，然而他們得知承建商正在嘗試使用具阻燃標準發泡膠作為窗户臨時保護，但杜淦堃指證據未見ICU有進行打火機對發泡膠的簡單測試或索取任何阻燃性相關合規文件或測試報告。

孫靖乾表示，10月28日巡查時有關發泡膠尚未貼在窗戶上，故ICU人員無法從該次現場視察得悉此事，而當時註冊檢驗人員解釋材料為非易燃發泡膠。ICU人員向1823的回覆只反映ICU當時理解，即是使用發泡膠板無阻燃標準，以及複述其所收到承建商檢驗人員的回應。

3）獨立審查組向承建商「通風報信」？

杜淦堃上星期披露，獨立審查組在巡查前一日（10月27日）向工程顧問作出「預告」。他質疑按常理許多政府部門調查通常不會事先通知，或只給予很短通知時間。然而，這次巡查卻在較早時間透露巡查行動及目的，此舉可能給予承建商機會，在巡查前清理任何違規行為。杜淦堃又提到，「盈利豐棚業」負責人陳耀輝在10月27日則收到宏業要「急訂」 115 張阻燃棚網、以更換底部普通棚網的訊息，因有勞工處巡查。

孫靖乾表示，一系列信息紀錄被人描繪成「打龍通」、「通風報信」，屬於無客觀根據和偏離事實的指控。他稱預約的原因主要是需要註冊檢驗人員代表在場協助進樣進行測試，又指屋宇署也會與「RI」（檢驗人員）預約，以便對方即時回應任何問題，希望委員會和各界持平。

代表政府的資深大律師孫靖乾。

4）獨立審查組抽查率低屋宇署標準？

杜淦堃在首兩日陳詞揭示，ICU 每年工地審查目標為25宗，佔小型工程提交總數0.1% ，與屋宇署至少20%抽查指引相違。孫靖乾今表示，ICU 的0.1%審查宗數是指施工前視察，確保承建商沒偷步，與屋宇署20%抽查指引性質不同，兩者不可比較。

5）獨立審查組在方便拎棚網樣本位置採樣？

杜淦堃曾質疑ICU選擇較方便的位置進行巡查，令承建商宏業有機會在提供的樣本上「做手腳」。 孫靖亁反駁指，ICU在巡查當日上午通知、下午到場，質疑承建商是否有足夠時間「做手腳」，又指雖然採樣位置容易觸及，但棚網面積大，承建商是否準確預計採樣位置。

代表市建局的資深大律師呂世杰。(資料圖片 / 梁鵬威攝)

6）市建局照單全收鴻毅報告沒覆查？

杜淦堃上星期表示，雖然鴻毅董事黃俠然能刻意修改定罪紀錄，但市建局在收到鴻毅就宏業所作出的報告後，並無再透過勞工處或憲報資料查核定罪記錄，而是接納報告及律師樓的信件，「可以講佢哋係照單全收」。

代表市建局的資深大律師呂世杰表示，基於財政及人力資源規劃，市建局無預留任何人力資源參與任何樓宇復修工作。對於委員會指市建局就假訴訟紀錄「照單全收」，局方不敢苟同，指宏業只是57間公司其中一個投標者，認為「如有人存心做」，不可能偵測到異常。