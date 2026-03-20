宏福苑聽證會3.20重點　居民投訴沉大海　鴻毅檢驗人如橡皮圖章

大埔宏福苑火災獨立委員會今日舉行第二場聽證會，《香港01》持續更新最新消息。



宏福苑3月20日第二場聽證會重點：

．何偉豪為何獨自上樓，因助居民疏散後與同袍會合失敗

．宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用

．發泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇；房屋局ICU亦未理會

．消防系統關閉逾半年，承辦商申請延關閉16次，消務處無提出質疑

．後樓梯「生口」涉違規用木板，ICU無視察只睇文件

．宏業兩名董事交證人陳述惟拒絕出庭

．居民屢投訴授權票、圍標等問題 屋宇署、市建局、民政無理

．有五間投標宏福苑大維修公司疑與宏業有關聯

．工程顧問鴻毅唯一註冊檢驗人如橡皮圖章

．鴻毅分析和評級承建商報告誤導居民

．警方情報顯示，少數黑社會成立顧問公司，與承建商充斥貪污和秘密共識



宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

《香港01》宏福苑五級火專頁

【15:07】時任宏福苑法團主席徐滿柑陳詞。他表示，第12屆管委會有兩任，當初上一任已批出大維修合約，當中有很多爭議，他和其他街坊覺得需要了解，故召開業主大會，最後成立業主立案法團。他哽咽道，「宏福苑是我屋企」，1983年開始買入單位，一直居住，直至屋苑著火前，當中有許多回憶。

其時，徐滿柑落淚，邊以紙巾拭淚，邊繼續述說，許多委員自細住到大，「委員走埋一齊」，爭取所要，「保護呢個地方」。11月26日火災後，身邊有好親的人離世，和好朋友太太離世。

他指，2024年4月16日，上一任簽約批出工程，要求業主半年內分6期提交16至18萬，當新一屆接任委員會後，每周六都召開工程會，亦舉辦12次解說會。他指，管委會將所有文件、月結報告放上網，亦有直播解說會。他說，管委會非這方面專家，但已盡力將事情告訴其他街坊，「雖然辛苦，盡我們能力」。

宏福苑聽證會｜播罹難婆婆求救錄音 子感心痛：希望真會追責到底

(資料圖片)

【15:07】杜淦堃表示，廉政公署特別指出，註冊檢測人員，於工程前中後都扮演關鍵角色，最易受到貪污或不當行為影響。

他指，目前本港有約600名註冊檢測人員，只有約100人有興趣做強制驗樓服務，加大貪污風險。ICAC稱，不少建築師、測量師等不願加入維修市場，因憂被不法分子恐嚇，看法是認為這工程「不值得去做」。ICAC 認為，這是一個惡性循環，要打破，要有針對性的方法去逆轉情況。

【14:44】杜淦堃表示，招標過程出現好多不當情況，包括負責監督工程只是像皮圖章，又揭示他同一時間做50多個工程，令人擔心他如何處理，亦相信不是第一次出現。他指，有理由相信情況不是罕見。總括而言，執法部門交給委員會的文件一致。

另外，杜指，市場存在圍標集團，有清楚運作機制，例如顧問報價遠低於他們所需的成本，他們所獲報酬的方式，好大機會涉利益輸送；警方情報指，少數三合會成立經營顧問公司，顧問與承建商之間充斥貪污和秘密共識。

宏福苑聽證會｜顧問鴻毅唯一註冊檢驗人員為兼職 被指是橡皮圖章

【14:29】根據房屋局ICU文件，吳躍曾是鴻毅唯一董事，亦是公司唯一的註冊檢驗人員（RI），有居民質疑吳如何監工。杜淦堃指，吳在2019年3月前，全職受僱於太古地產，在事件發生時，仍是太古員工。

吳躍是宏福苑唯一的註冊檢驗人員（RI），每月獲1.5萬元報酬，至事發為止，收了19萬元。吳躍僅以「freelance（自由身）形式擔RI，他只限於簽署表格及檢驗報告，但未有實際參與維修工作。杜淦堃形容，吳躍明顯是橡皮圖章。

宏福苑居民向3部門投訴無果 前主席鄧國權拒開大會僅收勸喻信

【14:17】有居民曾向有關政府部門投訴，屋宇署回覆指，宏福苑是房屋局ICU管轄範圍。有民政部門接獲圍標和假代理人投訴，其態度是交由當屆宏福苑的管理委員會（第11屆），事實上，管委會是被投訴對象，另建議業主尋求法律意見。市建局接獲7封電郵，當局無實質回應。

另外，宏福苑有5%業權要求重選管委會，不過時任主席鄧國權拒絕14日內召開大會。居民致涵民政總署介入，按照物管條例，署方有權介入失效樓宇，但最終無履行權力。大埔民政事務處只是向鄧國權發四封勸喻信，提醒他履行責任。

【14:15】2024年初，業主大會以80.5%通過全面維修方案，另亦通過「宏業」為負責工程承建商。杜指，居民曾質疑業主大會有收授權票問題。開業主大會前夕，有居民投訴明明當日只有約200人出席大會，但是當日開票，所點出的票數竟有570票。居民投訴，當時有區議員以教申請資助5至8萬為名，實際是收授權票。

(資料圖片)

宏福苑聽證會｜證鴻毅回標分析被篡改存誤導 董事著職員勿理會

【12:31】杜淦堃稱，鴻毅篩選14間承建商面試，並將結果交予居民考慮，準則基於鴻毅分析和評級，認為居民是被誤導。

杜淦堃引述鴻毅項目經理孔世傑，在證人陳述書稱，2023年8月完成回標分析，將資料交鴻毅董事黃俠然，黃將分析交回檢視有沒錯漏，孔發現與當初交有出入，例如法律訴訟由有分變無分； 詳情提及的訴訟被刪除，最終導致由無評價，變成首選； 另有承辦商S被調分，黃稱不用理會，繼續使用最新版本。

宏福苑聽證會｜居民直斥大維修招標是騙局：整個都是圍標操作

宏福苑聽證會｜揭宏業侯華建與五入標公司相關 三公司成中標次選

【12:16】大維修工程共有57間承建商入標，工程顧問「鴻毅」提供分析報告，由當時唯檢驗人員吳躍簽署。吳在維修項目，可能無履行任何註冊人員檢驗工作，他只是橡皮圖章，簽署文件。這57公司中，部份投標公司和最終中標公司有關連。

杜淦堃亦關注會上提到承建商宏業董事侯華建，與五間入標宏福苑大維修的工程公司相關。

【12:04】2018年，宏福苑透過市建局「招標妥」篩選工程顧問進行強制驗樓。杜淦堃指，鴻毅報價為22萬，相比起該類工程平均50萬投標價，鴻毅報價較同類工程低。

他又稱，有證據顯示其報價原本是24萬，後來被調低2萬至22萬，但未見證據顯示法團曾要求減價，原因有待釐清。2019，宏福苑投票以2999票、67.5%通過鴻毅作工程顧問。

2019年，鴻毅向房屋局獨立審查組（ICU）提交驗樓報告，指明各樓宇需要修葺，法團遂刊登招標公告再聘顧問公司，其中鴻毅報價為30.8萬，排第11低。鴻毅當時向法團解釋，因鴻毅曾做驗樓，故可用較相宜的價格。

宏福苑聽證會已向黃碧嬌索取證供 宏業兩董事拒就大維修招標出庭

【12:03】杜淦堃表示，以宏福苑作為樓宇維修廣泛問題作為例子，探討程序貪污等行為是否有機會發生等，以及可能出現的系統性問題，例如如關聯交易、角色衝突、不當勾結、招標有否圍標。

他指，委員會已向有關人士索取資料，包括宏業董事，侯華建和何建業提交證人陳述書，但他們拒絕出庭。

他指，委員會獲競委會、廉署，就大型維修工程提交意見，指問題不是一朝一夕。在競委會提交開案陳詞，提到有一批相當數量承建商，長期存在廣泛和系統性做法，影響招標結果。

宏福苑後梯裝「生口」 審查組只看文件察不到、勞工處不懂辨違規

【11:55】杜淦堃表示，各部門要發揮自己責任，只靠承建商申報，有關做法是否有問題，委員應要考慮。

【11:51】杜淦堃提出此屬屋宇署或是房屋局獨立審查組（ICU)的責任。他指，承辦商向房局ICU提交小型工程申請表，ICU承認就宏福苑小型工程申請，只是做隨機文件抽樣檢查，並未到場就實地檢查，所以未發覺木門改窗情況。

委員會向ICU查詢，為何無識別木板，ICU稱只看文件是否清晰，有照片，所以即使違規，如違屋宇署要求，他們是察覺不到。至於勞工處指，屋苑樓梯是屋宇署和消防範圍，處方缺乏專業知識，無法識別違規情況。

【11:41】會上另一探討問題為後樓梯窗戶被拆除，改裝成俗稱「生口」的可燃木窗。杜淦堃表示，根據外判商資料，接獲指示要每5層開「生口」，他們解釋此為一般做法，「生口」是作為工人出入及運輸之用，「生口」會用鋁板做，但因鋁板常破裂，所以改用木板。

杜淦堃表示，大部份「生口」的安全，不論鋁或木，是濃煙攻入的主因；如「生口」用木板作臨時門，屬違反多項消防條例。根據屋宇署提交證據，以木板做生口，大大增加火災風險，破壞了逃生梯的原有功能，直接安裝是違反物料耐火性的規定。

宏福苑聽證會｜消防系統停逾半年 承辦商沒質疑便16次申延長關閉

【11:39】杜淦堃表示，火警警報系統在多個環節出現不幸及人為過失，承辦商無妥善評估維修水缸必要性、停用消防裝置和設備、管理公司ISS 關閉總電制、承辦商無監管進度、火警當日是否啟動裝置等。

【11:11】根據消防處規定，每次關閉／延長關閉消防裝置的時間不應超過14 天，須事先向消防處提交通知書（SDN），所以宏業每14日通知中華提交文件，16次向消防處申請延期。至火災發生前，大廈消防系統已停用超過半年。

杜淦堃表示，中華無考慮查明系統為何需要持續停用，無考慮為何要多次申請，只是依照宏業報價行事，令人驚訝是，相關報價已提及是停用一年，是否因報酬已收取，但無考慮他們的責任。杜亦質疑消防有否留意火警系統已被關閉，還是假定當時系統運作正常。

杜淦堃質疑，消防處為何無對中華發展多次延期申請停用作出查詢，重要議題，有資料顯示，當時負責處理（SDN）人員，曾紀錄接獲消防承辨商通知，因工程仍在進行中需延長關閉裝置，並註明「此個案4個月後再跟進」。他認為，消防處理應解釋為何會列明個案可在4個月後再跟進。

【11:04】其中，根據中華發展的陳述書，承認期間有大疏失，例如中華的消防裝備報價單已反映屋苑消防系統需要停用一年；中華未曾派員親自到宏福苑了解消防栓或喉轆系統，為了停用考慮必要性或需要甚麼額外消防措施。

【10:47】至於宏福苑火警警報系統、消防栓等失效問題，「宏泰消防工程有限公司」和「中華發展工程有限公司」為屋苑的消防承辦商，杜淦堃稱，兩間公司均未有進行監督角色。

「宏泰消防工程有限公司」在宏福苑大火前一個月多月，去過宏福苑換消防栓掣，其中有兩位同事被派去打開水閘，測試時發現消防喉無水漏出，即已發現水缸無水，又發現水缸曾完成瓷磚工程。

「宏泰」再於大火前一周，即去年11月19日，對火警警報做了維修，發現火警警報系統被關。管理稱為觸電，所以關了消防泵電制。事實上，電掣控制火警警報電源，即令八座大廈火警警報停止運作。杜淦堃稱，「宏泰」11月19日就發現消防泵關總電制，而宏泰未就停用交消防泵文件，詢問「宏泰」是否應再跟進。

宏福苑聽證會｜非阻燃發泡膠遮窗 宏業知風險堅持用 後疑混合用

【10:22】會上引述前法團管委會主席徐滿柑與宏業董事何建業的whatsapp對話，當中徐滿柑提出可否使用「無咁易燃」，不過，何建業回覆指，即使無，都不能擔保阻燃，又指如果訂到，有機會可轉用。杜淦堃指，對話反映徐滿柑和何建業都知道發泡膠無阻燃保證。

另外，居民亦曾就發泡膠問題多次投訴，消防處曾派員到場巡查，發現一定數量發泡膠板，不過指不屬其管轄範疇，即日結束調查。杜表示，房屋局獨立審查組（ICU）的古小平聲稱，曾向被調到ICU的謝姓屋宇署顧問諮詢，獲告知發泡膠覆蓋窗戶不屬建築工程，不需符合阻燃要求，故不會視其為未經批准工程。謝則否認說法。

【10:22】杜淦堃指，宏福苑管委會曾收到居民片段，見到發泡膠可燃。宏業指解釋，發泡膠不會因煙頭燃燒，如明火燒則另作別論。根據會上展示的whatsapp對造，宏業代表指，「如果使用明火，當然會令好多物料燃燒，包括竹棚或棚網。」他續指，使用煙頭做測試，「煙頭不會燃點發泡膠片。」

【10:12】杜淦堃表示，委員會將聽取專家意見，探討發泡膠是否促使火勢蔓然單位的原因，因發泡膠封窗，遮蓋室內住戶視線，令他們不知外界情況，影響疏散。

他指，一開始承建商宏業建築公司知悉發泡膠有風險。他引述2024年6月17日的工程會議紀錄，宏業代表提出隔板在保護上不及發泡膠理想，工程顧問「鴻毅」代表則指，如承建商堅持使用，必須考慮風險。最終承建商採用發泡膠，有部份採購的發泡膠寫明「非阻燃」。

宏福苑聽證會｜何偉豪何解單獨行動？助居民疏散後與同袍會合失敗

【10:12】杜淦堃以昨日將何偉豪死亡情況公開為例，有人質疑為何他一人上樓、一人行事，為何他在25樓離開，卻在31樓墮樓，引起外界許多猜測。不過，他指，根據現場閉路電視，當時情況混亂，亦曾有3位消防員經過，其中，何偉豪停下並幫助疏散居民，之後欲尋找失散的同事。他指，不希望干預傳媒報道，但無可否認，事件觸動大家神經，引起揣測。

【10:10】獨立委員會首席代表資深大律師杜淦堃表示，對此看一致。他指，雖然此非法律程序，但應緊守程序公義原則，讓涉事方理解證據和有足夠時間回應，「唔希望聆訊最後階段，始將證據拎出嚟。」

【10:04】政府代表孫靖乾表示，獨委會陳詞只涵蓋部份材料，之後政府開案陳詞會作解釋，如任何人落結論會有失公平公允，明白社會對事件關切，理解社會各方感痛心，希望大家保持公平立場，讓獨立調查循正常程序，讓結論建在客觀事實上。

【10:00】獨立委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康表示，昨日有傳媒報道令他感到「少少不安」，發現許多人已就證供作結論，目前將證據公開審視，是要令受查方知悉指控，強調非最終結論。他指，明白大家感受、有情緒，但希望大家保持客觀，呼籲勿過早作出結論。

▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼

