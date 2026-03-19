宏福苑聽證會3.19首日重點　房屋局查棚網先通傳　何偉豪31樓墮樓

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（19日）舉行首場聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃開案陳詞指初步審視證據後認為，「當日幾乎全部保障生命的消防設施全因人為因素徹底失效」，除揭露火災涉5大問題，包括棚網不阻燃、工地吸煙等外，杜淦堃指火災蔓延及有巨大傷亡，就現證據來看是多項因素重疊的後果。至於37歲殉職消防員何偉豪，當時原被派往宏昌閣但最後到了宏泰閣，最終被困宏泰閣，疑在31樓破窗逃生時墮樓。宏福苑獨立委員會聽證會首日重點一覽。



《香港01》宏福苑五級火專頁

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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宏福苑聽證會3月19日首場重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。獨立委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康到場。（湯致遠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。獨立委員會成員、前港鐵主席歐陽伯權出席。到場。（湯致遠攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會。獨立委員會成員、立法會前議員陳健波到場。（湯致遠攝）

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《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑火災獨立委員會3月19日舉行首場聽證會，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃開案陳詞指初步審視證據後認為，「當日幾乎全部保障生命的消防設施全因人為因素徹底失效」。（資料圖片）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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獨立委員會總結的五大問題是什麼？

杜淦堃在開案陳詞提到大火主要有五大問題，包括：

．八座樓宇中有七座火警警報系統被關閉，失去向居民作出的警示，失去讓居民疏散的時間。

．樓梯和走廊窗戶被拆除用以開設通道，變成讓工人進出的俗稱「生口」，令濃煙和火勢得以進入，迅速蔓延，令大量居民被困

．消防栓及喉轆系統在案發時被關閉，儘管規定不可以超過14日，但承建商一直申請延長關閉限期，令系統關閉數月。

．棚架和窗戶上的可燃物；尤其是一些阻燃棚網，在風球後被更換為非阻燃棚網，且居民窗戶被發泡膠遮蔽，促使火災蔓延至居民家中。

．棚架上及懷疑為火源的光井平台留有大量煙頭，居民多次投訴，沒有得到正視。

獨立委員會目前掌握了什麼？

師杜淦堃表示，已經收集超過100萬份檔案，資料總量超越1TB，涵蓋火災當日的閉路電視片段，以及居民投訴；政府就樓宇工程監督工作、從未披露的內部記錄；包括執法機構在火災現場收集到的文件，承建商的通訊記錄，如承認當日使用的是非防火棚網；還有消防人員的證供。

杜淦堃：巨大傷亡是多項因素重疊的後果

杜淦堃指，現在的材料已相當充分，將審視相關證據，才作出結論。火災當日，全部保障生命的消防措施因人為因素徹底失效，杜淦堃又指火災蔓延、巨大傷亡，就現證據來看是多項因素重疊的後果，之後專家證供會逐一探討。

宏福苑大火起火原因有結論嗎？

杜淦堃在聽證會播放多段片段，包括宏昌閣閉路電視、途人拍攝片段等。首段片顯示火災疑由宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台開始。其後播放一段由承建商安裝、位於五樓棚架的監控攝錄機的片，有工人大叫「邊個食煙」，有人回應「唔好咁大聲」，其後工人疑發現火勢，高呼「著火啦、棚架著火啦」，畫面隨即出現大量火光。

杜淦堃提到起火原因的初步了解，他指混凝土平面受到最嚴重損害起火原因，最可能是香煙引起可燃物燃燒，但沒有證據證明最初起火原因。只憑藉間接證據，沒有百分百確定原因。

殉職消防隊目何偉豪當時發生什麼事？

杜淦堃提到在今次救援行動中，37歲消防員何偉豪不幸殉職，而根據閉路電視記錄時間顯示，何偉豪於下午3時15分進入起火的宏泰閣展開搜救。僅僅3分鐘後，即下午3時18分，最後一批居民雖成功從正門逃生撤離，但此時大廈門口已完全被濃厚煙霧彌漫，視野極差。杜淦堃後來再提到，何偉豪後來從宏泰閣31樓墮樓。

宏福苑棚網造假內情是什麼？

杜淦堃指，警方在宏業董事侯華建的手機中找到宏業員工在WhatsApp群組發信息，提醒翌日下午料有房屋局獨立審查組人員會到地盤巡查，提醒「Check定邊啲（棚網）ok」。

杜淦堃指其後展示證據，顯示房屋局獨立審查組一名人員劉嘉敏（音譯）向宏福苑大維修工程顧問鴻毅的代表楊展文（音譯）發出WhatsApp，向對方透露，收到業戶查詢想檢查棚網。二人對話內容為劉：「Target明天睇宏福 r u ok」、楊：「下午可以，上午去驗收」、劉：「明天 下午 我們ok」

杜淦堃指相信有人通風報信，令宏業事先知道巡查時間並購買阻燃棚網用作測試，形容「問題顯然易見」，房屋局獨立審查組提前通知的做法令人擔心。

宏福苑大火的死傷分布為何？

杜淦堃引述消防處提供的死傷證據指，火災造成168人死亡、79人受傷。死者之中，有58人為男性和110名女性，年齡介乎6個月至98歲不等。當中150人為住戶，另有9名外傭，7名裝修工人，1名訪客及1名消防員。有37個家庭失去兩個以上成員，包括夫妻、父母、子女、兄弟姐妹。

▼2026.03.19 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會，已登記入場人士需核實身份，並接受安全檢查。（夏家朗攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會，已登記入場人士需核實身份，並接受安全檢查。（夏家朗攝）

大埔宏福苑火災獨立委員會2026年3月19日在中環展城館舉行首輪聽證會，已登記入場人士需核實身份，並接受安全檢查。（夏家朗攝）

宏福苑居民對於首日聽證會有什麼感受？

出席聽證會的居民何先生在上午一節聽證會後稱，聽到錄音和片段，感到心痛，他指大火原因好大機會是有人食煙，而物料和消防設備不合規和失效都是導致168人身亡的成因， 認為政府和承建商均有責任。

3月19日首場宏福苑獨立委員會聽證會，有宏福苑居民進入展城館會場聽前表示，希望聽證會能夠尋找真兇。（黃學潤攝）

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宏福苑獨立委員會聽證會在哪舉行？

就大埔宏福苑火災成立的獨立委員會，今早在中環展城館舉行首輪共8場聽證會。聽證會的過程將會分別在設於展城館地下，以及香港中央圖書館演講廳的轉播區同步轉播，部分公眾人士會獲安排使用該兩個轉播區旁聽。

宏福苑獨立委員會首輪聽證會程序是什麼？

聽證會，將先聽取法律團隊的開場陳詞，預計需時數日，其後委員會將聽取證人口述證供，包括宏福苑居民。

宏福苑獨立委員會聽證會可旁聽嗎？

聽證會提供約360個公眾人士旁聽名額，約一半會優先分配予宏福苑居民。

委員會至周三（18日）公布38個參與聽證會的涉事各方名單，當中有7名宏福苑居民，14 名前法團成員，亦包括宏福苑的大維修顧問公司「鴻毅建築師樓」董事、大維修承建商「宏業建築工程」兩名董事及授權簽署人，以及曾參與投標的「中華發展工程」董事。

2026年2月21日的宏福苑。（資料圖片/夏家朗攝）

宏福苑獨立委員會職責範圍是什麼？

去年12月政府委任獨立委員會時，提出委員會有4項職責範圍：

1)就大埔宏福苑起火、火勢迅速蔓延和造成的人命傷亡及財產損毀，審視成因和導致火災發生的情由；大廈配置的消防裝置及設備，及其有效運作的監督和責任問題；有關的樓宇維修工程的施工安全要求、標準、監督和日常維護制度是否足夠；

2)針對樓宇維修工程，現行安全標準的用料清單是否全面，有關的驗證和檢測制度是否有效；各環節的監管人員（包括政府部門人員、授權負責的專業人士及承建商等）的角色和責任承擔；和上述問題相關的責任。針對大型樓宇維修工程，審視相關工程各環節有否不適當的相連利益、角色衝突、不當的合謀串連、有否涉貪圍標、違規招標等問題；3

3) 檢視現行相關法律的規管及懲罰是否足夠；

4）就上述問題提出改善建議。

獨立委員會主席陸啟康。（資料圖片／羅國輝攝）

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼

