中年漢涉迫大公文匯星島等5傳媒　要登其指定報道　案3.24再訊

中年漢涉威脅大公、文匯及星島等5間傳媒，要求按其指示刊登報道，否則縱火銷毀傳媒機構的辦公室，從而被控明知而發布或複製具煽動意圖的刊物及威脅會摧毀或損壞財產共7罪，案件今（16日）在西九龍裁判法院提堂。辯方表示，正與控方商討控罪，形容商討「有建設性」，申請押後案件。總裁判官蘇惠德把案件押後至3月24日，被告沒有申請保釋，繼續還押。



被告謝震斌在西九龍法院應訊。(資料圖片)

涉在網頁發在煽動刊物

被告謝震斌（43歲，報稱社會保障主任）被控於2025年4月19日與2025年7月31日期間，在香港香港，明知刊物具煽動意圖而發布或複製該刊物，即一個 URL 位址為「https://tagef79222.wixsite.com/huimingleung-1」的網頁，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

另涉威脅5傳媒

被告亦被控6項威脅會摧毀或損壞財產，指他於或約於2025年6月7日在香港，無合法辯解而向6人威脅會摧毀或損壞屬於中國日報（香港）有限公司、星島新聞集團有限公司、南華早報出版有限公司、大紀元國際有限公司和大公文匯傳媒集團的財產，意圖令該6人畏懼該威脅會付諸實行。

案件編號：WKCC 5452/2025