六旬翁FB發布130則煽動帖文　求情稱是固執長者的宣洩　囚8月

六旬退休漢涉多番於Facebook發布煽動帖文，內容包括針對警隊和政府官員、煽惑他人在選舉中投白票，被控《維護國安條例》下的「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。案件今(27 日）在西九龍裁判法院再訊時，退休漢認罪。總裁判官蘇惠德判刑時指，被告的帖文中反覆咒罵警隊和司法人員，又惡意中傷行政長官、保安局局長等政府官員。蘇官又指，該些帖文鼓吹反抗與抗爭，蓄意削弱執法機關和司法系統的公信力與權威，足以破壞社會穩定並危害公共安全，最終判退休漢監禁8個月。



被告林宗明（68歲，退休人士）被控1項明知而發布具煽動意圖的刊物罪，指他於2024年9月26日至2025年11月18日期間在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在 Facebook發布陳述。

被告林宗明在西九龍法院認罪，被判囚8個月。

被告在14月內發130則煽動帖文

案情指，被告的Facebook帳戶於涉案期間，發布共130則具煽動意圖的帖文，其中110則針對警隊、司法機構、司法人員及個別政府官員；7則是針對選舉制度並鼓勵選民杯葛選舉；7則主張推翻香港政府及其依法制定的事項；3則意圖引起本地居民與商界人士的憎恨或敵意；3則屬煽動他人作出暴力作為或不遵守法律或不服從依法發出的命令。

被捕後稱發帖文為發洩不滿情緒

被告於2025年11月18日被捕，警誡下稱：「我寫嘅係為國家寫嘅，包括一切批評。」他於錄影會面承認發布涉案帖文，又指他對國家、司法機構、法官、警察心存怨恨和憎恨，以帖文發洩不滿情緒。

辯方指被告屬固執長者的非理性宣洩

辯方求情指，被告長期從事翻譯，曾參與基本法起草委員會的翻譯工作，至2012年退休。辯方又指，被告初犯，亦無政治聯繫或背景，他犯案只是情緒性發洩，發布的內容大多重複，屬於；「一名固執長者的非理性宣洩。」此外，被告發布的言論，未獲太多關注。

官指被告行為具持續性及系統性

總裁判官蘇惠德判刑時指，被告在14個月發布涉案帖文，平均每月發布約10則，顯示他的行為具持續性與系統性。此外，它們表面上看似關注度有限，但被告的帳戶設定為公開，任何公眾人士均可自由瀏覽，因此實際閱覽人數並不以互動數字為限。

官指挑起公眾對執法及司法機構的仇恨

蘇官又指，帖文中有14次提及「光復香港， 時代革命」。於2019年的社會動亂中，示威者經常呼喊該口號。而根據高等法院在唐英傑案，法官裁定該口號可煽動他人分裂國家。此外，被告亦以轉載新聞素材及他人的文章為引子，反覆咒罵並詆譭警隊、司法人員及政府官員，「黑警」、「黑法官」的字眼屢見不鮮，並以濫用暴力、製造冤獄等毫無根據的指控加以抹黑。蘇官認為，該些言論不只是情緒方面的宣洩，而是要挑起公眾對執法與司法機構的仇恨與藐視。

考慮被告要照顧年邁母親酌量減刑

蘇官續指，被告惡意中傷行政長官、保安局局長等政府官員，對他們作出失實指控，不但激化市民與政府之間的對立，亦重提2019年的社會暴亂，透過鼓勵選民投白票及挑撥市民與商界的矛盾，促成社會分化與撕裂。

蘇官以監禁 15個月為量刑起點，因被告認罪和需照顧年邁體弱的母親，酌量減刑，最終判他監禁8個月。

案件編號：WKCC5293/2025