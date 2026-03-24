復活節｜4.7回港高峰　至少6城市返港高鐵班次售罄　武漢剩兩個位

復活節長假將至，內地高鐵今（24日）起，開放預訂復活節假期最後一日，即4月7日的車票。由於當日為復活節連假的最後一日假期，預料為港人外遊回港高峰期，根據高鐵網晚上顯示，至少6個內地城市開出，前往香港西九龍的高鐵班次已售罄，包括熱門旅遊地方桂林及昆明；而武漢前往香港西九龍僅剩兩張商務座位票，索價人民幣2,394元。此外，於4月6日臨近回港高峰，亦至少有4個內地城市前往香港西九龍的高鐵班次已售罄。



西九高鐵站每逢假日均人頭湧湧。（資料圖片/董素琛攝）

4月7日由桂林前往香港西九龍，全部高鐵班次已售罄。（中國鐵路12306網站截圖）

4月7日由南昌前往香港西九龍，全部高鐵班次已售罄。（中國鐵路12306網站截圖）

4月7日由武漢前往香港西九龍的車票僅剩2張商務座位票，索價人民幣2,394元。（為今晚約7時38分高鐵網顯示資料）。（中國鐵路12306網站截圖）

中國鐵路12306網站一般預售15天的車票，網站顯示，4月7日由桂林、南昌、福州、廈門、昆明、鄭州前往香港西九龍，全部高鐵班次已售罄，若仍需購票則要等待候補。至於由武漢、上海、北京前往香港西九龍則僅餘少量車票，其中由武漢前往香港西九龍的班次，根據今晚約7時38分搜尋的資料顯示，當日只有下午4時02分開出、G387號班次剩兩張商務座位票，索價人民幣2,394元。

4月6日由長沙前往香港西九龍，只有頭班車票尚未售罄。（中國鐵路12306網站截圖）

4月6日由武漢前往香港西九龍的5班高鐵當中，僅有一班的車票尚未售罄。（中國鐵路12306網站截圖）

另外，4月6日臨近假期外遊回港高峰，由桂林、南昌、福州、廈門前往香港西九龍站，全部高鐵班次已售罄。至於由昆明前往香港西九龍的車票，僅剩兩張一等座位票，售價為1,435元；由長沙前往香港西九龍則只有頭班車票尚未售罄，最便宜一張人民票592元有交易。此外，由武漢前往香港西九龍的5班高鐵中，僅有一班的車票尚未售罄，一等座車票需1,229元；由北京、上海前往香港西九龍則僅剩少量車票。