內地網販售假香港住址證明　水電煤銀行賬單用真地址　住戶不知情

內地網購平台有大量帳戶販售香港的水、電、煤氣賬單，供客戶作地址證明，亦有人提供造假糧單及租約，成品幾可亂真。《香港01》發現，有賣家在假賬單上，使用了真實存在的香港住宅單位，更指住戶不知道地址已被盜用。如有人用假文件申請服務，真住戶隨時無辜受牽連。

雖然賣家均稱不知道客戶買假文件的用途，但香港有大量服務都需接受賬單作地址證明，高才通等人才計劃續簽都需要用到這些文件，「01偵查」曾放蛇揭發，內地黑中介承認會偽造住址證明，協助騙取入境處批出簽證。

有律師指出，在內地製造或在香港管有、行使虛假文件都是刑事罪行，可被判監，但如香港被盜用地址的住戶希望追究，就並非易事。



【假學歷、高才通簽證造假調查報道・專頁】

內地網購平台有大量帳戶販售香港賬單，水、電、煤氣、電話、寬頻賬單，通通都做到。（淘寶截圖）

假香港水電煤賬單 人民幣數十元有交易

《香港01》發現，內地網購平台有大量帳戶販售香港賬單，只要以「地址證明」在淘寶上搜尋，就會出現多項商品，水、電、煤氣、電話、寬頻賬單，通通都做到。賣家宣稱，是用真實賬單模版製作，不止香港，澳門、台灣、美國、英國等全球多國的地址證明文件都做得到。

記者聯絡一名賣家A，製作一張香港的水費單及電費單。A指只需提供姓名、性別就做得到，會提供賬單的電子檔及照片，每份收費人民幣40元。

假賬單用香港真地址 賣家：住戶不知情

付款後大約20分鐘，A就提供了四個檔案，兩個分別是掃描版的水、電費單，另外兩張則是拍攝列印出來的水、電費單照片。賬單上的修圖痕跡並不明顯，左下角亦有水務署、中電內部使用的電腦條碼，幾可亂真。

賬單使用的是觀塘鴻發大廈一個單位，是真實的地址，A指單位住戶不知道地址被人用來製作假單據，故不可代收信件。

A指假賬單上用的單位，住戶不知道地址被人用來造假。

賣家稱不知客戶用途 申請銀行、政府服務風險高

A指用假賬單申請銀行戶口、駕駛執照、人才計劃、受養人簽證的風險高，不建議作有關用途。賣家A又綜合了客戶的經驗，指明假賬單無法通過富途證券、老虎證券、Coinbase等交易所驗證，着要用於指明交易所的人士切勿下單。

證券、虛幣交易所過不了，又不建議用於銀行、政府，買假賬單到底用於何處？A無正面回應，稱都是客人自己的事，加上淘寶會過濾敏感詞，故自己不會問太多。

冒發展商物管公司製租約

除賬單外，亦有人出售假租約、糧單。記者接觸到另一名賣家B，他只向索取姓名、地址、公司名稱及月薪，就製作了兩份文件，每份收費只是人民幣70元至80元。

假租約沒有特別格式，B自行在租約出租人一列出，填上了本港一間大型發展商旗下的物業管理公司，並假冒了該公司的印章。租約上除客戶提供的資料外，其他部份均使用了繁體字，B更代為簽署租約。假糧單上亦無特別格式或公司商標。

內地社交平台，帳戶兜售假香港地址證明文件，稱水電費賬單和租約「就像國內到處看到的公交卡」。（小紅書截圖）

聲稱可用作PayPal、加密貨幣交易所開戶

賣家B同樣聲稱，沒有問過客人造假文件的用途。翻查內地社交平台，有兜售假香港地址證明的帳戶稱，用來做地址證明的水電費賬單和租約「就像國內到處看到的公交卡」，在諸多場合發揮關鍵作用，又舉例指可用作驗證支付平台PayPal、社交平台Facebook、購物平台Amazon、加密貨幣平台Binance等帳戶。

《香港01》高才通簽證造假系列報道曾揭發，內地黑中介為高才通及其他人才計劃人士，製作虛假的地址證明、糧單申請續簽。（香港01製圖）

《香港01》的高才通簽證造假系列報道亦曾揭發，內地黑中介會為獲批高才通及其他人才計劃人士，製作這些虛假的地址證明、糧單申請續簽，以證明有在香港居住、工作。入境處過往都有執法行動，拘捕及控告使用虛假文件取得簽證的人士。

除人才計劃外，香港政府多個部門、銀行、財務公司、電訊商等，都接受以賬單作地址證明。如本港物業住戶在不知情的情況下，地址被用作做假文件及申請服務，住戶亦有機會被牽連。

香港及大灣區執業律師譚雪欣指，即使內地賣家制作的是香港假文件，亦是干犯了內地的刑法。（資料圖片／盧翊銘攝）

造假干犯兩地法律 香港住戶難究責

香港及大灣區執業律師譚雪欣指，在香港，管有及行使虛假文件都是刑事罪行，有機會被判監。如買家用假文件取得服務、獲利，甚至行騙，亦涉及欺詐罪。

至於製造虛假文件的內地賣家，譚雪欣指亦涉內地的刑事罪行，即使是跨境制作香港的假文件，亦可以被追究，刑罰可以是行政拘留、罰款，甚至是監禁：「內地的法例比較闊，要視乎假文件的用途，有無影響公眾利益和秩序。」

譚雪欣指，刑事法例會考慮犯罪的行為和意圖，如香港物業的住戶因被盜用地址做假文件而被牽連，不會因此構成刑責。不過，如住戶希望循民事追究造假的人士，就不容易：「民事追討通常都要證明到構成了實際損失，如金錢損失，無法證明的話就追討不了。」