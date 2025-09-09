內地網售假香港行車證禁區紙　假馬會、私人俱樂部、學生證氾濫

繼假住址證明、假租約、假糧單，《香港01》發現，內地網站有人出售假的香港行車證、多個口岸禁區紙，印有假冒運輸署的印章。另外，有商戶出售賽馬會各級會員及其他私人俱樂部泊車證。

商戶聲稱，車窗貼僅作裝飾用途，無法客製印上買家的車牌號碼，亦無法進入私人俱樂部的停車場。馬會指，知悉有不法分子在淘寶上刊登詐騙廣告，現正調查並會採取行動。

執業律師文浩正指，如有人購買有關車窗貼，於香港意圖當作真正的行車證、禁區紙使用、取得服務，均有機會觸犯「使用虛假文書」罪。他指，即使當裝飾貼在車上，仍有法律風險。



內地網站淘寶有商戶，出售香港行車證、多個口岸封閉道路通行許可證（俗稱禁區紙）的車窗貼。（淘寶截圖）

內地網現香港行車證、禁區紙車貼

《香港01》發現，內地網站淘寶有多名商戶，出售香港行車證、多個口岸封閉道路通行許可證（俗稱禁區紙）的車窗貼。禁區紙款式應有盡有，皇崗口岸、深圳灣口岸、沙頭角口岸、文錦渡口岸、港珠澳大橋口岸款式都有得賣，每張售價人民幣10至12元。澳門的行車證款式亦有售。

賣家展示的行車證車窗貼，有效年期至2099年。（淘寶截圖）

行車證貼「有效」至2099年

據賣家的展示的相片，行車證和禁區紙上均印上了車牌號碼、許可證編號，甚至有運輸署的印章。

不過，只要仔細留意車窗貼的內容，就會發現破綻。車窗貼上印上行車證和禁區紙的有效年期均至2099年，是不合理的長度；行車證上登記的車輛顏色，亦只標示「COLOUR」。

售賽馬會、各私人俱樂部泊車證 賣家：僅裝飾

另外，有商戶出售，賽馬會全費會員、名譽遴選會員、馬主的停車場泊車證，以及鄉村俱樂部、中華遊樂會、高爾夫球會等本港的私人俱樂部的泊車證。

有商戶向記者指，車窗貼僅作裝飾用途，行車證及禁區證貼紙的內容無法客製、更改為買家的車牌號碼，賽馬會的泊車貼亦無法進入停車場。

據賽馬會網站，轄下停車場自2020年起已引入無線射頻辨識（RFID）系統，會員出入停車場不僅要有泊車證，亦要有RFID標籤，事前亦必須預先登記車牌號碼。裝有RFID系統的停車場可以自動辨識貼有標籤的車輛，從而操控閘口的開關，及追蹤車輛在場內的動向。換言之，沒有賽馬會發出的RFID標籤，根本無法憑「會員同款車窗貼」自行駛入停車場。

馬會指，知悉有不法分子在淘寶上刊登詐騙廣告，出售假冒的馬會全費會員泊車證，現正展開調查並會採取適當行動，提醒公眾切勿相信及回應任何詐騙廣告，馬會對其所有場地及設施均實施嚴格入場管制措施。

內地網站賣家展示多張口岸禁區紙款式的車窗貼。（淘寶截圖）

貼車窗裝飾仍有法律風險

執業律師文浩正指，如有人購買有關車窗貼，目的是令人信以為真，於香港意圖當作真正的行車證、禁區紙使用，或用假的賽馬會車貼駛入馬會停車場，均有機會觸犯「使用虛假文書」罪：「如貼上馬會貼紙是為了結識異性、朋友，這或許是灰色地帶，但駛入馬會就有問題。」

文浩正指，即使沒有意圖用有關車窗貼取得服務，貼在車上仍存在法律風險。他舉例指，在家中收藏玩具鈔票和行使假銀紙購物是兩回事：「在內地貼仿香港證件在車上是沒有用途的，但在香港貼在車上，就難以用『玩下啫，係裝飾』來解釋。」

《香港01》報道，內地網站有大量帳戶販售香港的水、電、煤氣、電話費賬單，供客戶作地址證明，亦有人造假糧單及租約。（香港01製圖）

造假文件猖獗 地址證明、學生證通通做到

內地網站出售本港假文件的情況愈見猖獗，《香港01》早前報道，內地網站有大量帳戶販售香港的水、電、煤氣、電話費賬單，供客戶作地址證明，亦有人造假糧單及租約。有賣家在假賬單上使用真實存在的香港住宅單位，更指住戶不知道地址已被盜用。

另外，亦有內地網站出售假的本港大學學生證，稱只需提供個人資料和照片，就可以製作「可以出入校園」的學生證。

香港有大量服務都需接受賬單作地址證明，高才通簽證造假系列報道亦曾揭發，內地黑中介會製作這些虛假的地址證明、糧單，為高才通等人才計劃客戶申請續簽。

2025年8月，警方拘捕4名男子，涉製作假大學學生證於實體商舖用學生優惠購買產品及獲取贈品，檢獲643張涉嫌偽造的大學學生證、153張未印刷的卡片。（資料圖片／陳浩然攝）

今年8月，警方接獲市民報案，指在中環ifc商場發現一疊懷疑偽造的大學學生證，並拘捕4名男子，涉製作假大學學生證、假扮學生於實體商舖用學生優惠購買產品及獲取贈品。警方在行動中643張涉嫌偽造的大學學生證、153張未印刷的卡片。