中東局勢油價升｜順豐速運3.16起港澳本地件收燃油附加費　每票$1

【順豐速運／油價／燃油附加費】中東局勢不穩，伊朗封閉霍爾木茲海峽，國際油價持續高企。繼多間航空公司宣佈上調燃油附加費後，順豐速運今（15日）公布，因應近期國際局勢導致全球燃油價格劇烈波動，由明日（3月16日）起調整香港及澳門本地文件及包裹的燃油附加費，由現時免費，調升至每票1元。



順豐指，有關燃收費為臨時性，適用於香港及澳門的本地件。（順豐速運Facebook圖片）

順豐3月15日公布，由3月16日起，香港本地件、澳門本地件加收1元燃油附加費。（順豐網站截圖）

順豐：持續為客戶提供穩定且高效的收派服務

順豐指，有關收費為臨時性，適用於香港及澳門的本地件，不涉及月結客戶。有關措施旨在於不穩定的外部環境下，靈活配置物流資源，持續為客戶提供穩定且高效的收派服務。公司會密切留意市場變化及油價走勢，按機制作出調整。順豐表示，由於系統生效需時，實際收費請以收派員系統顯示為準。

上月底公布豁免港澳本地件收燃油附加費

翻查資料，順豐2月24日公布調整燃油附加費（是按貨物的運費乘以燃油附加費之費率計算），由2月份18.25%升3月份18.75%，加0.5個百分點，適用於所有香港及澳門地區出口的快件（於香港及澳門地區付款）。

不過同時公布，港澳地區互寄以及港澳地區寄至中國內地、台灣地區的2.5公斤或以下文件類快件，豁免燃油附加費；香港及澳門地區本地件均豁免燃油附加費。