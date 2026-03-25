Art Basel香港｜泰國藝術家參展　讚港展覽規模大　拓闊作品受眾

巴塞爾藝術展香港展會將在周五（27日）一連三日在會展舉行，其中一個展品「生命軌跡Life Chapters」由泰國藝術家Wit Pimkanchanapong創作，是次是他第三次在港展出作品。他認為，香港與內地相連，亦與國際有聯繫，可令他的作品受眾更廣，且香港政府與泰國相比，對藝術創作有更多支持，認同香港是「藝術中心」。



巴塞爾藝術展香港展會將在3月27日至29日在會展舉行，Chubb安達人壽香港為慶祝成立50週年，展出由Wit Pimkanchanapong創作的沉浸式藝術裝置「生命軌跡Life Chapters」。（董素琛攝）

巴塞爾藝術展香港展會將在3月27日至29日在會展舉行，Chubb安達人壽香港為慶祝成立50週年，展出由Wit Pimkanchanapong創作的沉浸式藝術裝置「生命軌跡Life Chapters」，探索每一個行動如何塑造傳承。

「生命軌跡Life Chapters」外觀與迷宮相似，透過物件、聲音與語句，探索人生不同篇章。Wit Pimkanchanapong表示，藝術裝置的部份靈感來自電子遊戲，認為參觀人士可在內自我反思，調整思緒。

巴塞爾藝術展香港展會將在3月27日至29日在會展舉行，Chubb安達人壽香港為慶祝成立50週年，展出由Wit Pimkanchanapong創作的沉浸式藝術裝置「生命軌跡Life Chapters」。（董素琛攝）

笑稱獲聯絡參展Art Basel時 一度誤以為詐騙

Wit Pimkanchanapong指，是次是他的展品第三次在港展出，但通過Art Basel在港展出作品卻是第一次。他又指，安達人壽聯絡他參展時感到難以置信，更一度以為是「詐騙」。

Wit Pimkanchanapong認為，香港的藝術展覽較泰國更大規模，又有「藝術三月」等藝文活動，在發展藝術方面得到政府更多的支援。他續指，香港與內地相連，亦與國際有聯繫，可令他的作品受眾更廣，認為香港在未來5年成為巴塞爾藝術展在亞洲的唯一展區是件好事。

Wit Pimkanchanapong表示，藝術裝置的部份靈感來自電子遊戲，認為參觀人士可在內自我反思，調整思緒。（董素琛攝）

巴塞爾藝術展香港展會將在3月27日至29日在會展舉行，Chubb安達人壽香港為慶祝成立50週年，展出由Wit Pimkanchanapong創作的沉浸式藝術裝置「生命軌跡Life Chapters」。（董素琛攝）

巴塞爾藝術展香港展會將在3月27日至29日在會展舉行，Chubb安達人壽香港為慶祝成立50週年，展出由Wit Pimkanchanapong創作的沉浸式藝術裝置「生命軌跡Life Chapters」。（董素琛攝）