Art Basel｜港式茶餐廳攻入巴黎大皇宮　有叉燒飯、菠蘿包、奶茶

香港茶記走到世界，旅發局於本月16日至20日舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel）巴黎展會上，啟動與巴塞爾藝術展三年全球夥伴合作計劃下的首個項目，在巴黎大皇宮內設「茶餐廳」，提供叉燒飯、菠蘿包、蛋撻和港式奶茶等香港特色美食，向國際宣傳香港文化。



旅發局表示，巴黎大皇宮的訪客，可在「茶餐廳」品嚐多款地道美食，如叉燒飯、菠蘿包、蛋撻和港式奶茶。此外，場地裝置亦展出本地藝術家楊沛鏗的燈光裝置藝術作品「混亂太陽群」系列，此系列曾於2024年第24屆悉尼雙年展中展出。

旅發局：藝術和美食相結合

旅發局期望，透過藝術和美食相結合，加深各國際藝術文化愛好者對香港生活文化的認識及熱愛。旅發局引訪客稱讚，指「茶餐廳」内部陳設還原度高，令他不禁想起身在亞洲的日子。

Art Basel明年3月底來港

發局總幹事程鼎一表示，榮幸可成為首間與巴塞爾藝術展開全球策略合作的旅遊推廣機構，亦期待未來在巴塞爾全球的展覽上以不同方式呈現香港特色體驗，展現香港作為國際文化交流中心的地位。

巴塞爾藝術展香港展會總監樂思洋指，展覽以香港經典「茶餐廳」為主題，不僅向國際賓客展示香港多元飲食文化，亦展現這座城市深厚的歷史底蘊與文化多樣性。展會邀請曾代表香港知名藝術家楊沛鏗為展覽創作特別的燈光裝置，進一步彰顯了藝術與本土文化之間的緊密連繫。

樂思洋又言，期待這些來自世界各地的藝術愛好者，能在明年三月親臨香港參觀巴塞爾藝術展，親身感受香港充滿活力且不斷擴展的文化景觀，並體驗香港獨特的藝術與文化魅力。

旅發局亦預告，將繼續聯乘巴塞爾藝術展於今年12 月舉行的邁阿密海灘展會呈現香港特色體驗，持續發展香港作為國際文化交流中心以及亞洲藝術樞紐的地位。另外，旅發局亦指局方現正全力籌劃於明年3月底舉行的巴塞爾藝術展香港展會。