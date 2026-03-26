3,000跑手齊撐首屆「華潤隆地跨海跑‧嘉年華2026」倡人寵共融

由華潤隆地有限公司主辦的首屆「華潤隆地跨海跑‧嘉年華2026」，於上周日（3月22日）在將軍澳藍塘滙及將藍公路花園盛大舉行。這場以「海景跨海跑」為主題的社區運動盛事，成功吸引逾3,000名市民、企業團隊、親子家庭及寵物主人一同參與，充分體現活動所倡導的共融理念，成為年度矚目社區活動。



華潤隆地總經理溫雪飛認為Brim28藍塘滙項目擁有香港罕見的優質海濱長廊，對岸就是標誌性的跨灣大橋，海天一色的景色極佳，空氣清新，非常適合跑步，因此選址於此，讓更多人認識這條跑道。

參與人數幾近上限 散播健康與公益理念

是次賽事路線從將藍公路花園出發，經過壯麗的跨灣大橋，跑手沿路飽覽360度無敵海景與南海濱長廊，最後於華潤隆地旗下Brim28藍塘滙海傍衝線。活動設有多個組別，照顧不同參與者需求，包括考驗個人耐力的10公里及5公里個人組、強調團隊精神的企業組，以及充滿歡聲笑語的1公里家庭跑及1公里寵物跑，讓參加者不僅完成壯舉，更能感受悠閒的海濱氛圍，體驗一場真正「Chill級」的跑步之旅。

華潤隆地總經理溫雪飛表示，首屆賽事參與人數幾近上限，10公里組別個人跑更超額報名：｢華潤隆地一直積極推動員工運動文化，本次舉辦『跨海跑‧嘉年華』，旨在將運動文化延伸為全民可參與、家庭共分享的海濱運動盛事，推動將軍澳地區的運動熱潮與社區凝聚力提升。｣她解釋，選址將軍澳是因為Brim28藍塘滙項目擁有香港罕見的優質海濱長廊，對岸就是標誌性的跨灣大橋，而區內向來聚集不少熱愛跑步的市民。溫雪飛期望透過是次活動，將這條優美的跑步路線推廣給更多人認識。

劉小姐（左）為響應友人的呼籲，特別帶同狗醫生Doctor Ben，與好友陳小姐及其愛寵Bear Bear（右）一同參加是次活動，她表示透過此類活動，可以讓毛孩有更多體驗，接觸更多狗朋友。

特設寵物跑及家庭跑 配合社區發展

考慮到在學校林立、寵主比例高企的將軍澳區舉行賽事，大會特設「1公里寵物跑」及「家庭跑」，約百位主人與愛犬戴上型格的限定參賽領巾並肩奔跑，成為不少鏡頭下的焦點。溫雪飛認為︰「由於將軍澳區學校眾多，新落成的將南公園經常有成群的小朋友在此玩耍；另外，康文署2019年推出的將軍澳海濱公園及將藍公路花園『寵物共享公園計劃』就在Brim28藍塘滙項目旁邊，吸引不少寵物主人一同在附近散步運動，因此我們覺得這裡非常適合組織『寵物跑』、『家庭跑』和寵物fashion show類型的活動，讓更多市民可以一家大小、帶上寵物來參加，享受一個團聚歡樂的周末，體現『人寵共融』的溫馨理念。」

首次參加跑步比賽的陳太與愛女Rachel，平時沒有太多機會運動，因此今次特別感謝大會安排她們參與，為母女二人創造難得機會，成為兩人日後的珍貴回憶。

支援「潤愛同行」 關注基層及弱勢

除比賽項目外，大會亦把將軍澳南公園籃球場化身為超大型嘉年華場地，本地年輕樂隊及歌手輪番獻唱，為現場注入源源不絕活力；並加設琳瑯滿目的互動遊戲攤位，參加者手持任務卡四處挑戰，完成任務即可換取豐富禮物。一家大小在跑步之餘，盡享悠閒愉快的周末時光。

大會於終點附近位置特設多個攤位遊戲，不但跑手能參與贏取豐富奬品，就連鄰近街坊亦能參加，共同感受嘉年華氣氛。

經過一輪競賽後，大會宣布得奬者名單及成績時，參賽者皆表示旨在挑戰自我，令整個活動注入滿滿正能量。

本次活動初心在於回饋社會，扣除必要行政費用後，所有善款全數撥捐「潤愛同行」慈善項目，用於推動長者家訪、社區活動、資源派發等長者支援及社區關懷工作。活動更獲中華電力等多個公益夥伴響應，聯手贊助社區基層家庭參與家庭跑，讓不同背景市民都能踏上賽道，享受運動樂趣，將健康與關愛帶入社區每個角落。

（資料由客戶提供）