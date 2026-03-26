文員偷拍同一女生逾百照　因乘巴士常遇上　官稱屬持續侵犯囚15周

文員搭巴士常遇上一名校服女學生，兩人並在同站下車，他聲稱出於好奇，尾隨女生並偷拍其裙底，有次在行人隧道偷拍時被發現及被捕。警方調查後發現他曾偷拍同一女生逾百張裙底照，並曾傳送給一名按摩女子「Candy」。文員今(26日)在區域法院認罪，求情稱照片大都拍不到事主的內褲和臀部，亦只曾傳給「Candy」一人，並無公開發布。法官葉佐文判刑時指被告多次偷拍同一名未成年女生，是持續性的侵犯，屬加刑因素，判他入獄15星期。



被告吳嘉培，35歲，文員。他承認1項非法拍攝或觀察私密部位罪，和11項發布源自干犯指明罪行的影像罪。

被告吳嘉培在區域法院承偷拍等11罪，被判囚15星期。(黃浩謙攝)

行人隧道內偷拍X被途人喝止

案情指，被告於2024年5月17日早上約7時，在九龍城世運花園行人隧道內尾隨身穿校服裙的16歲女學生X，並用手機從後拍攝X的裙底。一名途人見狀，便喝止被告，隨後報警。警員接報到場，在被告手機內發現6張X的裙底照。

曾把105張照片傳送給Candy

警員其後對被告的手機進行法證檢驗，發現在2023年12月18日至2024年4月24日的5個月內，被告分別10次透過微信向一個名為「Candy」的人，傳送合共105張裙底照。經調查確認，該105張照片中，有104張的受害人均為X。X亦從該104張照片的校服、書包及鞋子等認出是她本人，餘下1張照片則為另一名身份不詳的女生。

與X同站下車後尾隨偷拍

被告在警誡下稱，他與X並不相識，但兩人會乘搭同一班5C巴士，在同一站下車，他間中在下車後跟隨X，並偷拍她。他稱出於好奇而偷拍，「Candy」是一名提供按摩服務的女子。

勤奮文員曾獲企業關懷大使

法官在判辭引述辯方求情，指被告為一名勤奮的文員，曾獲選為企業關懷大使。他患有阻塞性睡眠呼吸中止症，需依賴呼吸機。被告案發後主動尋求「明愛朗天計劃」的幫助，接受精神科治療。根據精神科專科醫生的報告，被告並非性偏好障礙患者，其重犯風險低。

辯方指照片沒有拍到內褲臀部和容貌

辯方亦指，涉案照片沒有拍到受害人的內褲、臀部或容貌，被告也只是把照片傳送給「Candy」，而不是在網上論壇或社交媒體公開發布。

官指多次偷拍屬持續性侵犯

法官同意辯方所指，被告只是把照片傳送給「Candy」，其嚴重性較公開發布情況輕。惟法官亦指，被告多次偷拍同一名未成年女學生，並曾發布照片，是持續性的侵犯行為，屬加刑因素。經考慮後，判被告監禁15星期。

案件編號：DCCC426/2025