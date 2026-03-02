沙田一中學男生涉校內女廁偷拍 求用其他方式處理不果 3.30答辯
撰文：陳蓉
出版：更新：
17歲男學生涉於沙田一間中學的女洗手間，分別暗中觀察或從衣服下偷拍兩名女子的私密部位，被控窺淫及非法拍攝或觀察私密部位共兩罪。案件今（2日）於沙田裁判法院提堂。辯方指，曾與控方商討，惟控方不接納以其他方式處理案件，望申請押後案件至3月30日答辯，以提供法律意見及確認被告的答辯方向，獲署理主任裁判官鄭紀航批准。被告准以$1000現金保釋。
被告涉偷拍女子X及Y
被告姓葉，17歲，中五學生，被控1項窺淫及1項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2025年2月28日，在香港新界沙田一間中學的2樓女洗手間內，暗中觀察或拍攝女子 X，而女子X所處的地方按理能被預期可露出私密部位，及對保存私隱有合理期望，及葉不理會X是否同意而作觀察或拍攝。
被告另被控1項非法拍攝或觀察私密部位，指他於同一地點，出於觀察或拍攝女子Y的私密部位的意圖，從女子 Y的衣服下方，觀察或拍攝其私密部位，亦不理會其行為是否獲Y同意。
案件編號：STCC4428/2025
