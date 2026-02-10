文具店排隊付款偷拍牛仔短褲女　中年漢再偷拍時被截　認一時咸濕

中年漢文具店排隊付款時，察覺前方穿緊身牛仔短褲的女子靚，涉用手機拍攝其臀部，且拍完再拍，在後方排隊的顧客按奈不住上前制止。中年漢被捕時認「一時咸濕」，他今（10日）在九龍城裁判法院認偷拍，其律師求情時稱，被告完全承認及接受責任，對案件感到羞恥及內疚。暫委裁判官秦淑君把案押後至2月26日判刑，以待為被告索取社會服務令報告，期間被告續准保釋。



被告吳永倫（51歲，報稱公務員）被控1項非法拍攝或觀察私密部位，指他於2025年11月11日，在九龍城獅子石道「光雅文具」內，偷拍女子X的私密部位。

被告吳永倫在九龍城法院承認偷拍。(資料圖片)

現職小巴司機並要為前妻還債

辯方求情指，被告現年51歲，已離婚，現職小巴司機，兼職教車師傅，父親於2025年離世，他因而大受打擊。辯方又透露，被告的前妻經常借錢，他現在仍要幫前妻還債。

報讀毅進考獲優異成績

辯方另指，被告有考獲毅進證書，並取得「distinction」成績，對干犯案件感到羞恥及內疚，想對事主道歉，目前已接受心理輔導，想解決自身的問題。心理專家指被告完全承認及接受責任，沒有辯解，態度合作，望裁判官考慮被告初犯及有悔意，此為單一事件，重犯機會低，考慮輕判。

女事主當時身穿牛仔短褲

案情指，在2025年11月11日，X在九龍城的「光雅文具」收銀處準備付款，同行人士在店外等候，期間見到被告手持手機，鏡頭向著X的臀部拍攝，X當時穿着緊身牛仔短褲。

再次拍攝遭同行人士阻止

被告檢查手機後，再次拍攝，同行人士遂上前阻止，並要求檢查其手機，終在其電話相簿中發現有關短片，於是報警處理。被告在警誡下稱：「我見個女仔幾靚女，先一時咸濕，忍唔住用部電話偷影佢屁股。」

案件編號：KCCC3173/2025