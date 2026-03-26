消委會．萬能插蘇｜JHE及Super存觸電風險　$108Sunshine性價比高

消委會聯同機電署測試10款附USB插座的萬能插蘇，包括5款T形萬能插蘇及傳統式萬能插蘇，發現日本城JHE品牌及另一品牌Super，各有一款萬能插蘇，內部帶電零件與用戶可接觸部份之間的絕緣距離不足，長期使用後可能構成觸電風險。相關供應商已同意將產品回收。機電署會繼續與供應商跟進，密切監察其產品的回收情況。



10款產品中，共有6款獲得4.5分最高分總評。其中Sunshine售價108元，為最便宜的品牌，該插頭不僅在安全表現評價獲5分滿分，在省電表現及待機能耗方面均獲4.5分，為性價比最高。



測試發現，JHE（A4）及Super（A5）兩款萬能插蘇，內部帶電零件與用戶可接觸部分之間的絕緣距離不足，長期使用後可能構成觸電風險。

消委會聯同機電署測試10款附USB插座的萬能插蘇（香港01製圖）

測試發現，日本城JHE品牌及另一品牌Super，各有一款萬能插蘇，內部帶電零件與用戶可接觸部份之間的絕緣距離不足，長期使用後零件肯能移位，構成觸電風險。機電署已就測試結果聯絡相關供應商跟進。供應商指，受影響適配接頭在生產時有瑕疵，因此決定回收產品及退款。機電署會繼續與供應商跟進，密切監察其產品的回收情況。

JHE牌適配接頭（型號：JHE-SU082PD）背面的產品標籤。（政府新聞處圖片）

JHE牌適配接頭（型號：JHE-SU082PD）。（政府新聞處圖片）

Super牌適配接頭（型號：N13USB3A）。（政府新聞處圖片）

Super牌適配接頭（型號：N13USB3A）背面的產品標籤。（政府新聞處圖片）

其餘8款樣本，Verbatim、M2K、Xpower、momax、EI8HT、Sunshine、豐葉 FYM及JT，則全數通過防觸電、結構、溫升及耐用度等安全測試。

10款產品中，共有6款獲得4.5分最高分總評，包括Sunshine、Verbatim、M2K、Xpower、momax以及豐葉FYM。（消委會提供）

10款產品中，共有6款獲得4.5分最高分總評，包括Sunshine、Verbatim、M2K、Xpower、momax以及豐葉FYM。（消委會提供）

M2K品牌插頭樣本待機耗電量最低獲5分

消委會亦測試10款產品的待機能源消耗，量度樣本在電壓220V、無負載情況下插入電源插座時的耗電量。結果顯示，各樣本的待機能耗介乎 0.002W至0.351W，其中8款樣本低於0.1W，表現較佳。尤其是設有USB 截斷式開關掣的樣本M2K 240PDS插頭，其耗電量最低，獲5分評分。

相反，樣本JT的N13USBPD待機耗電相對較高；以每度電$1.6計算，其全年待機電費約$4.9。消委會提醒，若型號設有開關掣，用戶應在完成充電後隨手關閉開關，以節約能源。

此外，在操作效率方面，該10款插頭聲稱最大總輸出功率由15W至50.5W不等，其測試結果符合歐盟及中國內地的相關法規要求。Sunshine和 Super的平均操作效率最高。

10款產品中，共有6款獲得4.5分最高分總評。其中Sunshine售價108元，為最便宜的品牌。該插頭在安全表現上獲滿分、省電表現頓及待機能耗方面均獲4.5分。（網上圖片）

Sunshine插蘇售$108最便宜兼獲評價5分 性價比最高

10款產品中，共有6款在總評中獲得4.5分。其中Sunshine最便宜，售價108元該插頭在安全表現上獲滿分、省電表現頓及待機能耗方面均獲4.5分。其餘獲4.5分總評的牌子包括Verbatim、M2K、Xpower、momax以及豐葉FYM。