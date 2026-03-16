24小時健身室｜7間開會籍須交身份證號碼全數字　消委會：不恰當

愈來愈多人注重身體健康，將健身納入生活日常，24小時健身室如雨後春筍般湧現。消委會去年年底實測全港11間24小時健身室，器材普遍運作正常，配套及場地清潔理想。不過大部份健身室都會要求消費者提交身份證號碼、手機號碼及面部影像資訊，有健身室更會掃描及拍攝身份證。



消委會提醒，健身室應遵循「必須而不超乎適度」的原則，並清楚説明資料用途、儲存安排及保障措施，特別是身份證及面部影響等敏感資訊，應該考慮能否以其他較少侵犯私隱的方法達到目的。



（左起）消委會可持續消費兼公共事務及教育小組副主席陳建年、消委會總幹事沈朝暉。（鄭子峰攝）

消委會搜集11間小時健身室的個人資料收集情況。

消委會去年年底以首次參加者的身份分別到全港11間24小時健身室免費試玩，實測分店設施、環境及職員服務等。消委會發現， 多數健身室試玩時軍要求登記部份個人資料，包括姓名、身份證號碼（全部或首4位）、手機號碼等。

當中，EFX24 及Titan 24 Hours Fitness更要求消費者將附有姓名或照片的身份證明文件交由職員保管，體驗後才可取回。消委會認為，健身室要求會員將身份證暫存前台時，必須證明做法符合私隱條例。

愈來愈多人注重身體健康，將健身納入生活日常，24小時健身室如雨後春筍般湧現。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

至於在正式開設會籍時，除姓名及手機號碼等基本聯絡資料外，有10間健身室要求提交身份證號碼，當中7間包括4S Fitness、Anytime Fitness、Fit 24 Fitness等需要身份證號碼全部數字，Champ 24 Fitness及EFX24 更會以AI掃描或拍攝身份證。消委會認為，要求市民提供身份證號碼全部數字並不恰當。

11間中有9間人面識別入場 入會時索面部影像資訊

另外，除了Snap Fitness 及 Anytime Fitness外，其他9間健身室都設置人面識別方法入場，加入會籍時會索取消費者面部影像資訊。

消委會提醒，健身室應遵循「必須而不超乎適度」的原則，並清楚説明資料用途、儲存奧派及保障措施，特別是身份證及面部影響等敏感資訊，應該考慮能否以其他較少侵犯私隱的方法達到目的。

消委會又提醒消費者，在提供相關資料參與試玩或開設會籍前，亦應先了解資料用途、儲存安排，是否會披露或轉移予其他人士或機構，以及相關保障措施，以保護私隱。