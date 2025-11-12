十五五規劃｜崔建春向外國駐港代表宣介：投資中國就是投資未來

外交部駐香港特派員公署特派員崔建春今日（12日）在外交部駐港公署舉辦中共二十屆四中全會精神專題宣介會，向約50個國家、60多位外國駐港領團、商會及媒體代表分享「十五五規劃」建議內容，法國、英國、俄羅斯、南非、加拿大、澳大利亞等國代表出席。崔建春強調，「投資中國就是投資未來」，未來五年，中國將進一步深化改革、擴大開放，為全球合作開拓更廣闊空間，期待國際社會把握中國發展機遇。



崔建春又表示，中央支持加強內地與港澳在經貿、科技、文化等領域的合作，完善政策措施，為兩地人民赴內地發展事業、生活提供更多便利，支持香港成為國際創科中心、國際人才高地。



外交部駐港公署舉辦中共二十屆四中全會精神專題宣介會。（王晉璇攝）

五年規劃極大促進國家發展

中共二十屆四中全會於今年10月在北京舉行，審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。崔建春表示，全會是在中國實現第二個百年奮鬥目標關鍵階段召開的重要會議，動員和引導全國人民在過去基礎上推進中國現代化。

崔建春從三個方面向出席代表介紹「十五五規劃」，包括中共二十屆四中全會意義、「十四五」時期中國主要發展成就，以及「十五五」時期頂層設計和戰略藍圖。他指出，「制定和實施五年計劃是中國共產黨行之有效的執政方式，也是社會主義制度的優勢所在」，自 1953年以來，中國已實施了 14 個五年計劃，極大地促進了中國的經濟增長、國家實力和人民生活水平。

崔建春表示，「十五五」期間中國將堅持新時代中國特色社會主義思想，聚焦高質量發展、科技自立自強、深化改革等目標，具體任務包括建設現代化產業體系、推動科技創新、擴大內需、推進高水平開放等。他強調，中國現代化進程將為世界注入穩定性和正能量，「投資中國就是投資未來」。

新西蘭商會主席：香港將成為「十五五」重要一環

新西蘭商會主席衛德雲接受媒體訪問，形容今天的會議是很好的機會，向國際商界和各國駐港總領事解釋「十五五規劃」發展進程，「更重要的是香港如何配合、參與計劃，並為內地持續發展做貢獻」。他認為，五年規劃為內地提供了一條持續發展、繼續創新和推動民生進步的道路，「香港將成為其中重要的一部分，例如利用空運海運的港口、金融服務以及大學研究，為中國的發展做出貢獻」。

以色列駐港領事館總領事藍天銘指以色列非常重視跟中國的合作，例如在農業、醫療、技術方面。在他看來，香港雖不是農業市場，但外國可以利用香港開拓大灣區市場。