燃油附加費｜大灣區航空4.1起增至每程$389　港出發往返內地不變

中東局勢影響全球燃油供應，大灣區航空今日（27日）公布，由於燃油價格持續變化，影響航班經營的成本，由4月1日起調整個別航段的燃油附加費。其中，由香港出發往返內地以外目的地的航段，將調整至每程港幣389元。



大灣區航空今日（27日）公布，由於燃油價格持續變化，影響航班經營的成本，由4月1日起調整個別航段的燃油附加費。（資料圖片）

香港出發往返內地維持每程165元 香港出發往返馬爾代夫增至$725

大灣區航空表示，由香港出發往返內地的航段的燃油附加費維持每程165元；由香港出發往返馬爾代夫的航段調整至每程725元；而由香港出發往返其他目的地的航段則調整至每程港幣389元。

其他航點出發往返香港航段燃油附加費如下：

．由台灣前往香港航段，在4月1日至2日期間由22美元增至37美元，及後在4月3日起增至50美元。

．由印尼、馬來西亞、泰國和越南前往香港的航段，在4月1日起增至37美元。

大灣區航空會繼續密切及審慎地檢視目前燃油附加費的水平。如有任何調整，公司會適時於官網更新相關資料。