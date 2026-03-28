中環首屆「嘉咸節」約百商販參與　雞蛋、香料包裝學生助改造吸客

市區重建局（市建局）與同心網絡合辦首屆「2026 嘉咸節」，連結嘉咸市集一帶約100名商販、本地藝術家及香港職業訓練局青年學院逾300名學生，以創意重新演繹嘉咸街百年露天市集。有販商表示，學生為他們產品設計包裝，非常有幫助，除了提升精美度，亦更保護產品不易破損。



活動期間舉辦一系列免費工作坊，包括環保木工作坊、藝術噴畫工作坊、環保玻璃樽彩繪及有烹飪節目主持示範健康美食烹飪。



市區重建局（市建局）與同心網絡合辦首屆「2026 嘉咸節」，以創意重新演繹嘉咸街百年露天市集。（洪芷菁攝）

設有Pop-up空間、街市導賞團

市區重建局（市建局）與同心網絡合辦首屆「2026 嘉咸節」，連結嘉咸市集一帶約 100名商販、本地藝術家及香港職業訓練局青年學院逾 300 名學生，透過「嘉咸手信」產品升級設計、創意拍攝、主題紀念品、立體藝術裝置等，以吸引人流、帶動地區經濟，推動本港文旅發展。

活動期間設有「嘉咸辦館」期間限定Pop-up空間，並有消費禮品換領計劃，大約100間商戶及販商餐參與計畫，買滿30元便可換1個印花，集齊6個印花便可以換禮品。館內亦展示學生及設計師作品，並舉辦一系列周末文化工作坊及街市導賞團，讓市民及旅客親身體驗嘉咸街的文化故事。

大約100間商戶及販商餐參與消費禮品換領計劃，買滿30元便可換1個印花，集齊6個印花便可以換禮品。（洪芷菁攝）

學生們為其中8位販商設計產品包裝，包括文記成豬肉鋪、郭太魚檔、順記懷舊食品、蘭芳園、生記海味雜貨、文記生果、和昌號、珊珊香料店、九龍醬園、公利真料蔗汁。

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雞蛋包裝重新設計 加老闆「嘜頭」標籤貼紙

和昌號的旦哥表示，以前用來包雞蛋的方式，例如用鹹水草，現在已經逐漸被淘汰。他提到，有學生為他的雞蛋重新設計包裝，非常有幫助，既快捷又不易破損，還貼上了以他個人形象設計的標籤。

整個包裝呈尖角形狀，貼好後開口就不會彈開。他認為，除了美觀之外，最重要的是方便做生意。以前包裝要花很長時間，現在這樣就不會耽誤工夫。但在街市裡，常常一下子來四五個客人，如果包得太慢，就會流失客人。

和昌號的旦哥表示，學生為他的雞蛋重新設計包裝，非常有幫助，既快捷又不易破損。（洪芷菁攝）

和昌號的旦哥表示，學生為他的雞蛋重新設計包裝，貼上了以他個人形象設計的標籤。（洪芷菁攝）

姍姍香料店的販商姍姍表示，學生所設計的包裝做得非常精美，相信花了很多心思。她表示昨日擺了一個以她的形象設計的人形展板後，多了途人感到好奇而前來詢問，在了解活動禮品兌換資訊的過程，雙方亦會多一些交流。

姍姍香料店的販商姍姍表示，學生所設計的包裝做得非常精美。（洪芷菁攝）

在中環立足70年、經歷多次拆遷、文記成豬肉鋪販商材哥表示，活動由市建局發起的，希望大家都參與進來，營造一種歸屬感。他續指，之前局方也做過幾次類似的推廣，但這次是歷年來辦得最好的一次，無論是學生、同心網絡，還是市建局。

在中環立足70年、經歷多次拆遷、文記成豬肉鋪販商材哥表示，活動由市建局發起的，希望大家都參與進來，營造一種歸屬感。（洪芷菁攝）

郭太魚檔。（洪芷菁攝）

嘉咸節期間將舉辦多場工作坊，公眾可透過同心網絡社交媒體平台報名，免費參與，名額有限，先到先得。