福建晉江來港招商引資　卓永興：兩地可協同推動科技成果產業化

曾獲國家主席習近平親自總結並推崇「晉江經驗」的福建省晉江市，於3月28日在香港會展中心舉行「攜手香江·晋创未来」招商引資推介會。活動旨在深化兩地合作，成功促成21個項目簽約，總投資額高達670億元人民幣。



福建省晉江市在會展舉辦招商引資推介會。

特區政府政務司副司長卓永興、晉江市委書記王明元等政商界人士出席。王明元致辭時表示，「晉江經驗」已提升至國家戰略層面，誠邀各界成為晉江的「合夥人」。卓永興則指出，晉江產業根基扎實，綜合經濟實力已連續32年位居福建省縣域首位，香港的國際金融與科研優勢能與其產生協同效應，實現優勢互補、互利共贏。

福建省晉江市來港舉辦招商引資推介會，政務司副司長卓永興在活動上致辭。

本次推介會簽約項目涵蓋新一代信息技術、生命健康、新材料及現代服務業等領域。其中，晉江市政府與華潤置地控股有限公司簽訂的「十五五」城市發展戰略協議最為矚目，合作項目金額達500億元。其餘20個項目則為「晉商回歸」工程的集中簽約，旨在凝聚海內外晉商力量，推動資金、產業及人才回流。

福建社團聯會主席施清流致辭。

卓永興特別提及，晉江作為首批國家創新型縣市，擁有742家高新技術企業，能與香港在融資、人才等優勢產生協同效應，合力推動科技成果產業化。他舉例指，2023年成立的香港理工大學晉江技術創新研究院，至今已推動50多項科研成果轉化，充分展現閩港兩地在創科創新路上，合作發展潛力無限，能合力為國家創新驅動發展戰略作出更大貢獻。

福建省晉江市在會展舉行招商引資推介會。

推介會舉行期間，亦舉辦了「潮起晉江·經驗領航」城市發展成就圖片展，並展示晉江的非物質文化遺產及老字號產品，推廣「海絲名城 活力晉江」的城市品牌。此次活動為晉港兩地在科技創新、資本賦能及產業升級等方面，擘畫了全方位戰略合作的新藍圖。