飛機限帶尿袋｜即日起限每人最多帶兩個上機　飛行途中禁為其充電

民航處今晚(28日)公布，因應國際民用航空組織最新規定，已向在香港機場運作的航空公司發出通告，更新相關要求及規管，包括每名乘客最多只能攜帶兩個外置充電器（俗稱「尿袋」）上機，而且不得在飛行途中為外置充電器充電，新規定即時實施。機管局表示，即日起香港機場出發乘客，須遵守上述最新規定。



本地航空公司國泰航空表示，相關措施即時生效；香港快運航空則指，將於明日（29日）凌晨起遵循相關規定。



國泰航空周六晚上（28日）公布，國際民航組織新規定即時生效。（資料圖片 / 葉志明攝）

民航處今晚公布，因應國際民用航空組織於周五（27日）的最新規定，已向在香港機場運作的航空公司發出通告，更新相關要求及規管，包括每名乘客最多只能攜帶兩個外置充電器上機，而且不得在飛行途中為外置充電器充電，新規定即時實施。

機管局網頁顯示，即日起香港機場出發乘客，須遵守國際民航組織最新規定，不得攜帶超過兩件外置充電器，並禁止在航班上為其充電。

國泰航空周六晚（28日）公布，香港民航處對攜帶鋰電池外置充電器（行動電源）實施進一步限制，當中包括只可隨身攜帶兩個外置充電器，以及不得在飛行途中任何時候使用外置充電器為裝置充電等，相關限制即時生效。

大灣區航空表示，即日起乘客須遵循國際民航組織新規定。香港快運航空回應稱，周日（29日）凌晨零時起嚴格遵循新規定。

香港快運航空回應稱，明日（29日）凌晨12時起嚴格遵循國際民航組織新規定。（資料圖片 / 葉志明攝）

《香港01》正向香港航空查詢相關規定。