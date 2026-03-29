清明節｜紙紮舖受惠金價升「金條」熱賣　油價升影響微不轉嫁顧客

清明節將至，不少孝子兒孫均陸續前往祭祖，西營盤皇后大道的紙紮鋪早上（29日）門庭若市。過去一年金價屢創新高，不止實體金鋪，就連紙紮店的「金條」銷量亦上升，俊城行指，「黃金」是今年的熱賣款，店舖更推出機械狗、名牌袋等款式，吸引年輕人光顧，有信心生意額較去年上升至少8至9%。亦有店舖指油價上升令運輸成本輕微增加，但不敢加價，擔心會影響銷情。



今早所見，不少人到老字號俊城行購買紙紮，準備祭祖。（董素琛攝）

受惠金價上升，俊城行的金條熱賣。（董素琛攝）

受惠金價上升，俊城行的金條熱賣。（董素琛攝）

金價升帶動「黃金」熱賣 「小買賣」未受油價升影響

今早約9時，不少人來到西營盤皇后大道西的紙紮店購買祭品、提早祭祀，其中老字號俊城行更是擠滿人。

俊城行有售不同款式的「金條」，售價2至48元不等，老闆杜先生表示，受惠於金價上升，「黃金」成為今年的熱賣款。近日國際油價持續高企，運輸等成本升高，他就未有反映在營運成本上，惟指局勢持續店舖亦難「獨善其身」，「我哋啲小買賣無影響嘅，中東打仗係（影響）大買賣…… 講親億億聲，我哋講親蚊蚊聲，唔同嘅！」

俊城行推出機械狗、名牌袋等款式，吸引年輕人光顧。（董素琛攝）

俊城行老闆杜先生，有信心生意額較去年上升至少8至9%。（董素琛攝）

推機械貓狗名牌袋吸年輕孝子賢孫 樂觀看生意

此外，俊城行緊貼潮流，推出不同款式的紙紮，如機械貓狗，售價不到100元；及名牌袋套裝，售價為48元，吸引年輕人購買。至於經濟不景，會否擔心銷情受影響？杜先生自信滿滿地就不會，他指出，紙紮品只佔客人收入的一少部份，又認為人死後其家屬自會去祭拜，有信心生意額較去年上升至少8至9%。

寶泰行負責人關先生說，中東局勢致運輸成本升高，惟指影響輕微。董素琛攝）

寶泰行的衣包每天可賣出100至200個。（董素琛攝）

寶泰行：運輸成本隨油價上升 惟不敢加價

另一紙紮店寶泰行負責人關先生說，中東局勢致運輸成本升高，惟指影響輕微，升幅不到10%，擔心若局勢持續，油價會如同金價一樣「嘭嘭聲咁升」。他指，即使運輸成本升，亦不敢加價，擔心會影響銷情，「你再加即係講俾啲人聽（叫佢）買少啲啫。」他續說，店舖目前最熱賣的產品為衣包，售價為100元，每天可賣出100至200個，認為屬理想水平。