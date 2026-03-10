清明節｜食環署轄下骨灰安置所3月14日至4月19日朝7晚7開放供拜祭

4月5日為清明節，食物環境衞生署今日（3月10日）表示，為方便掃墓人士及分散人流，轄下各骨灰安置所於清明節前後期間、即3月14日至4月19日，將會延長開放時間，由早上7時至晚上7時。



署方呼籲掃墓人士避免在清明節當日人多擠迫的高峰期掃墓，可選擇在清明節前後更長的日子前往拜祭。



食環署提醒市民，去年9月啓用的沙田石門靈灰安置所及紀念花園全面實行「無煙拜祭」。場內全面實施禁止燃燒香燭祭品，不設焚香或化寶設施，鼓勵市民以鮮花代替傳統祭品，共同守護寧靜優雅的悼念環境。

2024年4月4日清明節，不少孝子賢孫位於屯門曾咀靈灰安置所拜祭先人。（鄭子峰攝）

獲准許車輛清明節期間 禁駛入食環署墳場及骨灰安置所

食環署提醒掃墓人士留意清明節期間實施的特別交通及運輸安排。除獲准許車輛外，所有車輛於特別交通及運輸安排實施期間均不准駛入署方轄下的墳場及骨灰安置所。有關各墳場及骨灰安置所一帶的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁。此外，哥連臣角新廈靈灰安置所毗鄰的扶手電梯已開放供市民使用。

食環署預計清明節前後於曾咀靈灰安置所和哥連臣角新廈靈灰安置所使用化寶爐的人數眾多，在上述清明節前後期間的星期六、星期日及公眾假期，將不設即時排隊輪候化寶爐。市民須於網上預約，或當日於這兩所骨灰安置所現場領取籌號。有關化寶安排的詳情，請瀏覽食環署網頁。

