清明節｜警方各區實施特別交通安排　籲市民使用公共運輸服務

警方今日（13日）表示，清明節期間將於柴灣、將軍澳、和合石、沙嶺及屯門，實施特別交通安排，並維持交通暢順和行人安全，其間部份道路將會封閉，亦有交通改道。警方呼籲市民盡量使用公共運輸服務。



2024年清明節，不少孝子賢孫位於屯門曾咀靈灰安置所拜祭先人。（資料圖片/鄭子峰攝）

2024年清明節，不少孝子賢孫位於屯門曾咀靈灰安置所拜祭先人。（資料圖片/鄭子峰攝）

柴灣

甲、臨時禁區

連城道以東的歌連臣角道於3月14日至4月26日每日上午7時至下午3時劃為私家車及輕型貨車禁區，持許可證車輛除外。

乙、封路

第一階段：下列道路將於3月21日、22日、28日、29日，及4月3日、4日、6日、7日、11日、12日、18日及19日每日上午7時至下午5時封閉：

．連城道南行線，專營巴士、專線小巴１６Ａ、１６Ｍ、１６Ｘ和１８Ｍ線、的士、靈車、送殯車輛、持許可證車輛及前往環翠邨和連翠邨的車輛除外；

．連城道北行線，專線小巴１８Ｍ線、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

．連城道以東的歌連臣角道，專線小巴１８Ｍ線、的士、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

．連城道以西的歌連臣角道，專營巴士、專線小巴１６Ａ、１６Ｍ和１６Ｘ線、的士、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

．由歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路，靈車及載客前往火葬場參加葬禮的車輛除外；及

．前往柴灣華人永遠墳場的支路。

第二階段：下列道路將於4月5日上午7時至下午5時封閉：

．連城道，專營巴士、專線小巴１６Ａ、１６Ｍ和１６Ｘ線、靈車、送殯車輛、持許可證車輛及前往環翠邨和連翠邨的車輛除外；

．連城道以東的歌連臣角道，靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

．連城道以西的歌連臣角道，專營巴士、專線小巴１６Ａ、１６Ｍ和１６Ｘ線、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外；

．由歌連臣角道前往紀念花園及火葬場的支路，靈車及載客前往火葬場參加葬禮的車輛除外；

．前往柴灣華人永遠墳場的支路；及

．環翠里，進入興華廣場的車輛除外。

丙、交通改道

．沿介乎翡翠道與連城道的環翠道東行的車輛，於第一及第二階段封路期間，不准右轉進入連城道南行；及

．介乎歌連臣角火葬場支路與石澳道的歌連臣角道，於第一及第二階段封路及城巴３８８線提供服務期間，改為單程西行。

丁、於第一及第二階段封路期間，下列道路將禁止車輛停泊：

．環翠道；

．連城道；

．歌連臣角道；及

．介乎大潭峽懲教所與大潭道的石澳道。

除進入環翠邨及連翠邨外，紅色小巴、私家車、貨車、電單車、機動三輪車及單車，於第一及第二階段封路期間不准駛入連城道，的士則於第二階段封路期間不准駛入連城道。

2024年清明節，大批市民到柴灣華人永遠墳場拜山祭祖。（資料圖片/廖雁雄攝）

將軍澳

高超道通往將軍澳華人永遠墳場的道路將於3月21日、22日、28日，及4月3日、4日、6日、7日、11日、18日、19日、25日、26日，及5月1日每日上午5時30分至下午6時封閉，九巴１４Ｓ線、靈車、送殯車輛及持許可證車輛除外。

上述道路將於3月29日、4月5日及12日每日上午5時30分至晚上8時全面封閉。

掃墓人士可選用位於港鐵調景嶺站對面的華永行人徑，或由高超道的通道步行前往將軍澳華人永遠墳場。輪椅使用者應由高超道入口前往墳場。

和合石

下列特別交通安排將於3月21日、22日、28日、29日，及4月3日至7日、11日、12日、18日及19日實施：

甲、封路（每日上午6時至下午5時）

．橋頭路，靈車、接載前往葬禮人士的旅遊巴、殮葬商車輛及專營巴士除外；

．銘賢路，專營巴士除外；

．和家樓路；及

．和合石墳場內的所有通道。

乙、交通改道

．沿百和路北行近蓬瀛仙館的車輛不准右轉入百和路南行；及

．沿百和路南行近港鐵粉嶺站的車輛不准右轉入百和路近蓬瀛仙館的停車場。

丙、停車位暫停使用（每日上午7時至下午5時）

．和興路近華明路迴旋處的停車場，的士除外；

．百和路近蓬瀛仙館的停車場，殘疾人士停車位及居民巴士服務ＮＲ１１２線除外。如現場情況許可，長者和殘疾人士或可於此停車場下車，轉乘接駁巴士前往和合石墳場；

．華明里的所有停車位；及

．銘賢路介乎和合石墳場辦事處與橋頭路的所有停車位。

2024年清明節，大批市民到柴灣華人永遠墳場拜山祭祖。（資料圖片/廖雁雄攝）

沙嶺

由港鐵羅湖站通往羅湖道的邊境禁區將於3月21日至4月19日每日上午6時至下午6時開放予掃墓人士。

下列道路將於3月21日、22日、28、29日，及4月3日至7日、11日、12日、18日及19日每日上午6時至下午6時封閉：

．羅湖道由其與文錦渡路交界至該處以西約280米近墳場管理處的路段，羅湖村居民及獲准停泊於港鐵羅湖站停車場的車輛除外；及

．沙嶺道，沙嶺居民車輛除外。

2024年清明節，大批市民到柴灣華人永遠墳場拜山祭祖。（資料圖片/廖雁雄攝）

屯門

介乎湧浪路與曾咀靈灰安置所通道的稔灣路將於3月14日、15日、21日、22日、28日、29日，及4月3日至7日、11日、12日、18日及19日每日上午7時至晚上7時封閉，專營巴士、港鐵巴士、的士、往返新界西堆填區及T．PARK（源．區）的車輛，以及持許可證車輛除外。

此外，下列特別交通安排將於3月12日、22日、28日、29日，及4月3日至7日、11日、12日、18日及19日每日上午7時至晚上7時實施：

甲、封路

．青新徑；及

．往青松觀及青松仙苑的通道。

乙、交通改道

．介乎青麟路與新福路的青松觀路將改為單程北行；及

．介乎良信街與青松觀路的新福路將改為單程西行。

丙、下列道路將禁止車輛停泊：

．新福路；

．介乎青松徑與新福路的青松觀路；

．介乎震寰路與屯門醫院北面車輛入口的青麟路；及

．介乎青麟路與新福路的震寰路南行線。

丁、臨時上落客點

青松觀路北行線青山醫院對面、青松觀路北行線屯門醫院對面，以及青麟路西行線屯門醫院外將設有臨時上落客點。

以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。警方會視乎實際路面情況，實施其他交通管制措施，呼籲駕駛人士保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。