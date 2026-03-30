香港花卉展覽｜閉幕派3500盆花卉　另送逾萬盆植物予90學校及NGO

為期十日的香港花卉展覽已結束，康文署於今日（30日）及明日在維園舉辦環保回收日活動。大會將狀態良好及可再種植的花卉公開派發給市民，今早在維園糖街入口處派發了約3,500盆花卉。大會又透過「賞花，惜花！」賽馬會花卉重新栽種計劃，將可再種植的花卉送予學校、環保團體和非政府機構，今年送出逾萬盆植物予90多個機構。



綠化義工派發花卉予市民。（政府新聞處圖片）

大會今早在維園糖街入口處派發了約3,500盆花卉予市民。（政府新聞處圖片）

義工於會場協助分類並回收花卉。（政府新聞處圖片）

超過400名義工響應花展環保回收日活動，今日於會場協助分類並回收可重用或循環再造的物料，減少廢物棄置。這批義工分別來自香港賽馬會、工商機構和地區組織，還有康文署員工組成的義工隊，以及康文署綠化義工計劃招募的義工。

參與環保回收日活動的義工與康文署員工。（政府新聞處圖片）

義工於會場協助分類並回收花卉。（政府新聞處圖片）

義工於會場協助分類並回收花卉。（政府新聞處圖片）

大會將狀態良好及可再種植的花卉公開派發給市民，今早在維園糖街入口處派發了約3,500盆花卉。大會又透過「賞花，惜花！」賽馬會花卉重新栽種計劃，將可再種植的花卉送予學校、環保團體和非政府機構，今年送出了逾萬盆植物予90多個機構。此外，部分園林造景亦會重置於十八區的指定公園。

康文署在花展各階段實行多項環保措施

一如以往，康文署在花展各個階段實行多項環保措施，鼓勵各持份者包括參展機構、承辦商、義工及市民，一同參與實踐「三用原則」，即「物盡其用、廢物利用及循環再用」。

在籌備花展初期，大會向各持份者提供減廢指引，要求參展機構在設計展品時考慮使用可回收或可重用物料，又提醒他們於清理展區位置時，盡量回收及帶走可重用的物資，並將餘下物品分類，然後運送到會場內的回收站。

花展舉行期間，大會鼓勵入場人士自備水樽和環保購物袋，避免使用即棄物品；並在場內提供二維碼以便下載會場地圖、主題花和特色景點等資料。會場亦設置「可循環再用物料收集站」，回收紙皮箱、膠花盆、塑膠物料、土壤、凋謝花卉、金屬和木卡板等物料，並運送到各個本地回收點。

康文署希望藉着多項環保措施，凝聚社區力量，以達致「綠色花展 全城共享」的目的。