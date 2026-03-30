調查揭「和朋友一齊玩」首次超越「打機」成兒童最感快樂的事

香港小童群益會今日（30日）公布兒童快樂調查，結果顯示，兒童整體快樂程度評分為7.26分（滿分為10分）；「和朋友一齊玩」首次超越「玩手機／打機」，成為在最近一個月，最令兒童感到快樂的事情。



該會總幹事劉翀指，調查結果顯示「和朋友一齊玩」首次成為兒童最感到快樂的事情，建議鼓勵兒童回歸實體活動；亦建議家長以身作則，保持良好的睡眠習慣；與子女共同訂立規律的家庭作息，幫助子女於日常實踐。



不過，僅32%的受訪兒童睡眠時數達到國際建議標準，其中15至17歲組別僅13%的青少年睡眠達標。與2017年比較，兒童入睡所需時間由19分鐘延長至36分鐘，整體增加接近一倍，導致實際每晚睡眠時數縮短15分鐘。



▼財政預算案．涉及學生的措施▼



+ 2

受訪者快樂程度評分7.26分 年齡與快樂程度成反比

今年的調查於2025年10月至12月期間進行，以問卷形式訪問930名6至17歲的小童群益會會員。調查結果顯示，兒童整體快樂程度評分為7.26分（滿分為10分），當中年紀愈大的兒童，快樂程度愈低。

問卷亦訪問在最近一個月，最令兒童感到快樂的事情，其中「和朋友一齊玩」首次超越「玩手機／打機」成為首位，第三位則為「放假」。

今年的調查顯示，「和朋友一齊玩」首次超越「玩手機／打機」，成為在最近一個月，最令兒童感到快樂的事情。（小童群益會提供）

僅32%的受訪兒童睡眠時數達到國際建議標準，其中15至17歲組別僅13%的青少年睡眠達標。（小童群益會提供）

32%受訪者睡眠時數達到國際建議標準 入睡時間較2017年延長近一倍

在睡眠質素方面，近半數兒童表示功課、學習壓力及感到焦慮最干擾其睡眠。根據美國國家睡眠基金會建議，6至13歲的兒童建議每天睡9至11小時，14至17歲的兒童則為8至10小時。

惟本次調查發現，僅32%的受訪兒童睡眠時數達到國際建議標準，其中15至17歲組別僅13%的青少年睡眠達標。與2017年比較，兒童入睡所需時間由19分鐘延長至36分鐘，整體增加接近一倍，導致實際每晚睡眠時數縮短15分鐘。

與2017年比較，兒童入睡所需時間由19分鐘延長至36分鐘。（小童群益會提供）

半數指「功課／學習壓力及感到焦慮」是干擾睡眠主因

其中睡眠環境、學業壓力及焦慮感是影響兒童睡眠的三大主要因素。在促進睡眠方面，最多兒童認為「良好的睡眠環境」（67%）有助睡得好，其次為「健康的飲食習慣」（40%）及「日常做適度運動」（40%）。相反，干擾睡眠的主要因素則包括「功課／學習壓力及感到焦慮」（49%），其次是「睡眠環境太吵／有噪音」（40%）及「睡眠環境太熱／太冷」（37%）。

建議鼓勵兒童回歸實體活動 遠離電子產品

小童群益會總幹事劉翀指，調查結果顯示「和朋友一齊玩」首次成為兒童最感到快樂的事情，建議鼓勵兒童回歸實體活動，到兒童中心及青少年綜合服務中心、參與戶外活動／運動，增加與人親身互動，遠離電子產品的藍光影響，既能促進兒童的社交發展，亦可改善兒童的睡眠及快樂感。

小童群益會亦建議家長以身作則，保持良好的睡眠習慣；與子女共同訂立規律的家庭作息，幫助子女於日常實踐。另外，家長宜多傾聽和理解子女、避免批評或過高期望；亦應安排親子時間陪伴子女，以減低焦慮及提升安全感，促進健康睡眠。

在學校層面，小童群益會則建議學校檢視課業及考測要求，為有需要的學生提供調適；同時強化校園的支援，例如在校園內設立精神健康角，由學生、學校或外間機構打理，透過放空、音樂或運動等不同形式釋放情緒。小童群益會學校社工服務曾舉辦此類活動，學校反應非常正面，參與學生也認同活動有效紓緩壓力及促進精神健康。

小童群益會將策劃一系列90周年項目

小童群益會踏入90周年，將策劃一系列項目，包括舉辦多元化地區活動，加強兒童及家庭與社區資源的連結；與本地體育會合作舉辦「Sports Clubs童樂雙月」，邀請家長及兒童一同參與。與此同時，亦將會舉辦90周年國際研討會，以「促進心理健康：數位時代的科技與人本連結」為主題，邀請本地及海外專家學者、前線工作者等，一同探討兒童及青少年工作發展的未來方向。透過促進跨界別交流連繫各界，攜手共建更有利兒童成長的友善環境。

成立基金資助90位SEN申請者接受三次醫療診斷及跟進治療

在鵬程慈善基金創辦人鍾志平支持下，小童群益會將於今年成立「鵬程童心快樂基金」，進一步加強對受情緒困擾及有特殊學習需要（SEN）兒童的支援。基金首階段將提供90個資助名額，為每位合資格申請者提供資助，用於接受三次醫療診斷及跟進治療。同時，本會專業社工亦會為學童舉辦小組訓練活動，全方位支援其成長需要。