屯門陳瑞芝中學被指有學生SBA集體作弊　校方徹查　教局要求交代

《香港01》接獲投訴，指屯門宣道會陳瑞芝中學一班中五學生，在3月23日進行DSE中學文憑試中文科校本評核（SBA）時，多人涉嫌利用手提電話抄襲作弊。據投訴人指，涉事學生可能多達11人，當日雖有老師監考，未發現事件，但消息不逕而走。



事隔一星期，校方今日（31日）就事件向家長發通告交代，稱已即時啟動校內調查機制，又說「終止調查」的傳言絕非事實，調查仍在進行中，如證實違規情況屬實，定必嚴肅處理。校方稱絕不希望在缺乏充份證據下妄下判斷，因此需要適當的時間，從多方面仔細徹查事件，以確保評核的公平性及學術誠信。校方指該科SBA正式呈報限間為2027年，現階段並沒有任何分數落實。



教育局表示十分關注有關事件，已要求陳瑞芝中學以書面交代事件。教育局又表示據其了解，學校正按校本機制嚴肅跟進，亦會加強建立學生的正確價值觀及行為。



屯門宣道會陳瑞芝中學一班中五學生，進行中文科校本評核時疑有逾半班學生集體「出貓」。（宣道會陳瑞芝中學校網）

投訴人指一班有11名學生集體「出貓」

中文科SBA考核形式包括必修部份的書籍閱讀報告及口頭匯報，佔DSE文憑試總分15%。有投訴人向《香港01》表示，陳瑞芝中學中五級在3月23日（上周一）進行中文科SBA，其中一班有多名學生被指集體「出貓」，他們涉嫌使用手機在網上查閱資料抄襲作弊，所涉學生可能多達約11人。

投訴人指，當日有代課老師監考，無發現作弊情況。事件其後由其他知情學生向鄰班傳開，翌日有鄰班學生向學校訓導老師反映，校方知悉事件後，曾要求涉事班別學生作實名舉報，有部份學生因害怕，最後未有人作出舉報。

屯門宣道會陳瑞芝中學一班中五學生，進行中文科校本評核時有部份學生被指「出貓」。（宣道會陳瑞芝中學校網）

校方今發家長通告 指「終止調查」之說非事實

直至今日（31日），校方以「中五級中國語文科校本評核懷疑作弊事件」為題向家長發出通知書，指就中五級中文科SBA涉嫌違規事件及相關傳言，校方獲悉後高度重視，並即時啟動校內調查機制。校方指，當日評核由合資格老師按指引監考。

校方又說「終止調查」的傳言絕非事實，絕不希望在缺乏充份證據下妄下判斷，因此需要適當的時間，從多方面仔細徹查事件，以確保評核的公平性及學術誠信。校方續指，時值復活節假期，調查仍在進行中，將按照既定指引，進行公平、公正的調查，如證實違規情況屬實，定必嚴肅處理。

屯門宣道會陳瑞芝中學就中五學生涉嫌作弊一事，向家長發通知書。（讀者提供）

學校表示，將繼續與教育局及考評局保持緊密聯繫，並適時通知相關持份者；在調查過程中十分關注同學的心理感受，期望能妥善顧及各方學生的需要，並視是次處理過程為一次正面溝通與教導的契機。

至於學生被打一事，校方指從事發日期和當事人的報告，確認是一宗發生於SBA考核前的獨立事件，與懷疑作弊事件完全無關，會按既定的訓輔機制，教導及跟進涉事學生。

教育局（資料圖片）

校方回覆查詢指補充指，中文科SBA的正式呈報限期為2027年，現階段並沒有任何分數落實；將繼續與教育局及考評局保持緊密聯繫，並適時通知相關持份者。

教育局：校方按校本機制嚴肅跟進

教育局表示十分關注有關事件，已要求學校以書面交代事件。據局方了解，陳瑞芝中學正按校本機制嚴肅跟進，亦會加強建立學生的正確價值觀及行為。教育局又說，已提醒學校務必確保所有考試均在公平和公正的原則下進行，同時須與家長及學生保持良好溝通。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，為學校提供適切意見及支援。